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В горящую избу войдёт. Армянских женщин привлекут на службу в боевые части

На службу в боевые части ВС Армении будут привлекать женщин

Правительство Армении в рамках реформы вооружённых сил намерено привлечь на службу в боевые армейские части женщин. Об этом, выступая в парламенте 24 августа, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, сообщает «Интерфакс».

Пашинян отметил, что женщины составляют большинство населения Армении.

«Речь о том, чтобы максимально использовать этот потенциал», — подчеркнул премьер-министр, уточнив при этом, что «привлечение женщин к службе в ВС не означает, что в армии они будут служить наравне с мужчинами».

Также Пашинян добавил, что «тезис об участии женщин не имеет идеологической основы, а обусловлен исключительно прагматическим расчётом».

Женщины служат в армии в США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции, Швеции, Швейцарии, Нидерландах, Бельгии, Дании, Норвегии, Португалии, Израиле, Испании, Греции, Турции, Пакистане, Люксембурге, Шри-Ланке и других странах. Женщины поступают на военную службу в мирное время, как правило, на добровольных началах.

В Испании, Канаде, Финляндии, Японии женщины занимали посты министров обороны.

В Израиле с 1959 года законодательно закреплена обязательная воинская повинность лиц обоего пола. Примерно 33% численности Армии обороны Израиля составляют женщины.

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Комментарии (2)

Laska77
может товариСЧу Пашиняну начать отлавливать своих "мужчин" на российских просторах , уклонистов. Сами витиевато признают, что их "мужчины" прячутся за женские юбки.
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