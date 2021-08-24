В горящую избу войдёт. Армянских женщин привлекут на службу в боевые части

Правительство Армении в рамках реформы вооружённых сил намерено привлечь на службу в боевые армейские части женщин. Об этом, выступая в парламенте 24 августа, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, сообщает «Интерфакс».



Пашинян отметил, что женщины составляют большинство населения Армении.



«Речь о том, чтобы максимально использовать этот потенциал», — подчеркнул премьер-министр, уточнив при этом, что «привлечение женщин к службе в ВС не означает, что в армии они будут служить наравне с мужчинами».

