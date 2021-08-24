В Петербурге хотят поставить памятник музыканту Башлачеву. Идею поддержали общественники

В Петербурге собираются поставить памятник культовому рок-музыканту Александру Башлачеву. Как рассказали 24 августа в пресс-службе городской Общественной палаты, идею поддержали в комиссии по культуре, сохранению историко-культурного наследия и туризму.



Изначально запрос поступил в городской комитет по градостроительству и архитектуре — от строительной компании, которая предложила возвести монумент в сквере на Свердловской набережной от Пискаревского проспекта до реки Охты. Затем предложение перенаправили в профильную комиссию ОП.

