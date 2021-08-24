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В Петербурге хотят поставить памятник музыканту Башлачеву. Идею поддержали общественники

В сквере на Свердловской набережной может появиться памятник музыканту Александру Башлачеву

В Петербурге собираются поставить памятник культовому рок-музыканту Александру Башлачеву. Как рассказали 24 августа в пресс-службе городской Общественной палаты, идею поддержали в комиссии по культуре, сохранению историко-культурного наследия и туризму.

Изначально запрос поступил в городской комитет по градостроительству и архитектуре — от строительной компании, которая предложила возвести монумент в сквере на Свердловской набережной от Пискаревского проспекта до реки Охты. Затем предложение перенаправили в профильную комиссию ОП.

«Мы считаем целесообразной установку памятника, посвященного поэту и музыканту Александру Башлачеву, в связи с тем, что он увековечивает память о ярком представителе отечественной рок-культуры, жизнь и творчество которого непосредственно связаны с нашим городом, и в частности с Охтой», — рассказали в комиссии.

Александр Башлачев — один из самых ярких представителей ленинградского рока и советского андеграунда. Трагически погиб в Ленинграде в 1988 году, и до сих пор в России нет ему памятника — только музей в Череповце.

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Комментарии (8)

Zlato_Serebro
Как вспоминают его друзья, он выпрыгнул из окна 8 этажа утром в тот день, когда была назначена его съёмка в кино. Почему он это сделал? Его сын тоже погиб, выпрыгнув из окна, и было ему 33 года.
zlopopik
Что ж теперь ходим круг да около
На своем поле — как подпольщики?
Если нам не отлили колокол,
Значит, здесь — время колокольчиков.
zelf
Зная от начала до конца, какая история была с установкой памятнику Цою, мне уже смешно.
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