В Петербурге хотят поставить памятник музыканту Башлачеву. Идею поддержали общественники

В Петербурге собираются поставить памятник культовому рок-музыканту Александру Башлачеву. Как рассказали 24 августа в пресс-службе городской Общественной палаты, идею поддержали в комиссии по культуре, сохранению историко-культурного наследия и туризму.
Изначально запрос поступил в городской комитет по градостроительству и архитектуре — от строительной компании, которая предложила возвести монумент в сквере на Свердловской набережной от Пискаревского проспекта до реки Охты. Затем предложение перенаправили в профильную комиссию ОП.
«Мы считаем целесообразной установку памятника, посвященного поэту и музыканту Александру Башлачеву, в связи с тем, что он увековечивает память о ярком представителе отечественной рок-культуры, жизнь и творчество которого непосредственно связаны с нашим городом, и в частности с Охтой», — рассказали в комиссии.
Александр Башлачев — один из самых ярких представителей ленинградского рока и советского андеграунда. Трагически погиб в Ленинграде в 1988 году, и до сих пор в России нет ему памятника — только музей в Череповце.