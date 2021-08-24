Число предприятий малого бизнеса за время пандемии сократилось на 7%. В Смольном считают, что на экономику города это не повлияло

За время пандемии количество предприятий малого бизнеса в Петербурге сократилось на
Но «существенных для экономики города структурных изменений не произошло», — добавил он.
Более того, количество занятых в малом бизнесе выросло на 115 тысяч человек. По мнению Валерия Москаленко, закрытие предприятий связано с переходом бизнеса в другую правовую форму. Так, число ИП выросло на 7 тысяч, более 170 тысяч человек зарегистрировались как самозанятые.
На решение могла повлиять отмена единого налога на вмененный доход. «Форма самозанятых или ИП является наиболее выгодной и комфортной», — отметил глава комитета.