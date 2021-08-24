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Число предприятий малого бизнеса за время пандемии сократилось на 7%. В Смольном считают, что на экономику города это не повлияло

В Петербурге за время пандемии число предприятий малого бизнеса сократилось на 7%

За время пандемии количество предприятий малого бизнеса в Петербурге сократилось на 7 % — на 28 тысяч организаций. Об этом заявил 24 августа глава комитета по экономической политике Валерий Москаленко на заседании городского правительства.

Но «существенных для экономики города структурных изменений не произошло», — добавил он.

Более того, количество занятых в малом бизнесе выросло на 115 тысяч человек. По мнению Валерия Москаленко, закрытие предприятий связано с переходом бизнеса в другую правовую форму. Так, число ИП выросло на 7 тысяч, более 170 тысяч человек зарегистрировались как самозанятые.

На решение могла повлиять отмена единого налога на вмененный доход. «Форма самозанятых или ИП является наиболее выгодной и комфортной», — отметил глава комитета.

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Комментарии (9)

266094585
.... на экономику города это не повлияло, ну может оно и так, а то что это повлияло на многих обычных людей которые остались без работы, некоторые целыми семьями, так это ерунда. Заботливый у нас губер. Красава.
W Bons
будут поддерживать м бизнес до конца
ppky0323
Теперь они рекомендуют вышвырнуть непривитых работников на улицу, ну-ну...
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