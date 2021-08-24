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Серийный насильник задержан в Приморском районе Петербурга. Полиция просит к нему присмотреться

Мигрант задержан за сексуальные домогательства к петербурженкам

Не менее 7 эпизодов нападений на жительниц Петербурга видит полиция в действиях 24-летнего иностранца. Вероятно, список пострадавших неполный.

Фото: скриншот видео / ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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О задержании молодого человека главк сообщает 24 августа. Сейчас в его отношении возбуждено одно дело о причинении вреда здоровью средней тяжести и еще три за сексуальное насилие. Часть заявлений пока рассматривается, речь идет о возбуждении еще 7–8 дел. Следствие считает, что пока список жертв неполный, и просит горожан присмотреться к подозреваемому.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

По версии следствия, он терроризировал петербурженок минимум с апреля этого года. К потенциальным жертвам он подходил со спины, выбирая безлюдные улицы.

Последний эпизод датирован 19 августа, на следующий день его задержали. Сам иностранец объяснил свои действия алкогольным опьянением.

Фото: скриншот видео / ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

yureg
Восточная красавица буде
fortun
Он же еще и заразный 100%.
Romul1960
А тюрюму его к нормальным русским ребятам приступившим закон, г.. у.
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