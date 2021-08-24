Не менее 7 эпизодов нападений на жительниц Петербурга видит полиция в действиях 24-летнего иностранца. Вероятно, список пострадавших неполный.

Фото: скриншот видео / ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

О задержании молодого человека главк сообщает 24 августа. Сейчас в его отношении возбуждено одно дело о причинении вреда здоровью средней тяжести и еще три за сексуальное насилие. Часть заявлений пока рассматривается, речь идет о возбуждении еще 7–8 дел. Следствие считает, что пока список жертв неполный, и просит горожан присмотреться к подозреваемому.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

По версии следствия, он терроризировал петербурженок минимум с апреля этого года. К потенциальным жертвам он подходил со спины, выбирая безлюдные улицы.



Последний эпизод датирован 19 августа, на следующий день его задержали. Сам иностранец объяснил свои действия алкогольным опьянением.

