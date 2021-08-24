«Страшную месть» устроил неизвестный для припаркованного автомобиля в Невском районе Петербурга. Теперь ему в лучшем случае потребуется хорошая мойка.
Как сообщает 24 августа очевидец в группе «Неизданное | Санкт-Петербург», у дома 2 по улице Чернова целая голубиная стая облюбовала припаркованный кроссовер Hyundai, обильно покрыв его продуктами своей жизнедеятельности. Возможно, кто-то решил наказать хозяина машины, обсыпав ее крупой. «Страшная месть) Ну, или просто голубям приглянулся автомобиль», — прокомментировали в группе.
Отметим, что птичий помет может повредить лакокрасочное покрытие автомобиля, иногда остаются даже видимые следы.