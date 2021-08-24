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Хозяину машины на улице Чернова отомстили в духе Хичкока

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«Страшную месть» устроил неизвестный для припаркованного автомобиля в Невском районе Петербурга. Теперь ему в лучшем случае потребуется хорошая мойка.

Как сообщает 24 августа очевидец в группе «Неизданное | Санкт-Петербург», у дома 2 по улице Чернова целая голубиная стая облюбовала припаркованный кроссовер Hyundai, обильно покрыв его продуктами своей жизнедеятельности. Возможно, кто-то решил наказать хозяина машины, обсыпав ее крупой. «Страшная месть) Ну, или просто голубям приглянулся автомобиль», — прокомментировали в группе.

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Отметим, что птичий помет может повредить лакокрасочное покрытие автомобиля, иногда остаются даже видимые следы.

Фото: «Неизданное | Санкт-Петербург»
Фото: «Неизданное | Санкт-Петербург»

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Комментарии (5)

Kuzma
дешевая и безобидная мстя, "страшная" - это шарикоподшипники в глушак или навесные замки на ручки)
Nightik
Это вроде парковка у Дикси, там незачто мстить
260730691
Раньше так машины под домом обсыпали, если сигнализация надоедала.
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