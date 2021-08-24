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В горах Дагестана селевыми потоками унесло туриста из Петербурга

Спасатели в Дагестане ищут пятерых туристов, унесенных селевыми потоками в горах. Об этом 24 августа сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по республике.

«Ведутся поиски пятерых человек. Двое туристов из Москвы и Санкт-Петербурга пропали в Гунибском районе из-за поднятия уровня реки в Карадахской теснине. В Левашинском районе селевыми потоками унесло два автомобиля: ВАЗ-2107 в селе Хаджалмахи, в котором находились два человека (мать и сын), и грузовую «Газель» в селе Куппа, в которой находился один мужчина», — рассказали в ведомстве.

Накануне сотрудники МЧС эвакуировали группу из 15 туристов, которая оказалась заблокирована из-за поднятия уровня реки после ливней в Карадахской теснине. Позже в районе обнаружили и спасли еще одну группу.

Кроме того, селевым потоком были снесены опоры межпоселкового газопровода высокого давления. Без газа остаются 950 домов с населением 4 650 человек. Ливни повредили дороги в Гунибском, Гергебильском, Левашинском, Лакском, Курахском районах.

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Комментарии (2)

Игoрь
Зато там невероятно красиво!
266212686
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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