Спасатели в Дагестане ищут пятерых туристов, унесенных селевыми потоками в горах. Об этом 24 августа сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по республике.



«Ведутся поиски пятерых человек. Двое туристов из Москвы и Санкт-Петербурга пропали в Гунибском районе из-за поднятия уровня реки в Карадахской теснине. В Левашинском районе селевыми потоками унесло два автомобиля: ВАЗ-2107 в селе Хаджалмахи, в котором находились два человека (мать и сын), и грузовую «Газель» в селе Куппа, в которой находился один мужчина», — рассказали в ведомстве.

