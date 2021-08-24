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В России предложили ввести уголовное наказание за подмену телефонных номеров

ОНФ предложил обязать операторов связи бесплатно уведомлять клиентов о подозрительных звонках

В России могут ввести уголовную ответственность за организацию сервисов, позволяющих подменять телефонные номера. С таким предложением выступили представители Общероссийского народного фронта, которые направили письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву. Об этом 24 августа пишет «Коммерсантъ».

Помимо наказания мошенников, авторы инициативы хотят обязать операторов связи бесплатно уведомлять клиентов о подозрительных звонках и блокировать номера без судебных разбирательств. За аналогичные меры ранее выступал Центробанк, а также Министерство цифрового развития, которое разрабатывает три концепции против нежелательных звонков. По данным ЦБ, за первый квартал 2021 года было выявлено в общей сложности более 6 тысяч подозрительных номеров.

В ОНФ отмечают, что подобные звонки в большинстве своем совершаются не из мест лишения свободы, а из бывших республик СССР с помощью средств IP-телефонии. Данные технологии позволяют злоумышленникам подменять номер, с которого совершается звонок, что позволяет вводить в заблуждение граждан. По оценкам TelecomDaily, на сегодняшний день в обороте — около 11 млн серых SIM-карт. Как отмечают эксперты по кибербезопасности, меняют номера не только преступники, но и банки, компании в сфере услуг и ретейла, поэтому бороться с мошенничеством довольно сложно.

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Комментарии (13)

266178768
Вместо того, чтобы заставить мобильных операторов убрать такую возможность, мы будет тратить бюджетные деньги на розыск сидящих на Украине или в тюрьмах. Да, и так все знают, где мошенники...
O-o!
И вот тут возникает закономерный вопрос - что мы хотим от власти, которая пишет законы для всех областей деятельности, не разбираясь ни в чем, кроме как удержаться у корыта?
266212686
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Буду благодарна за любую п.омощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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