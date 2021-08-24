В России предложили ввести уголовное наказание за подмену телефонных номеров

В России могут ввести уголовную ответственность за организацию сервисов, позволяющих подменять телефонные номера. С таким предложением выступили представители Общероссийского народного фронта, которые направили письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву. Об этом 24 августа пишет «Коммерсантъ».



Помимо наказания мошенников, авторы инициативы хотят обязать операторов связи бесплатно уведомлять клиентов о подозрительных звонках и блокировать номера без судебных разбирательств. За аналогичные меры ранее выступал Центробанк, а также Министерство цифрового развития, которое разрабатывает три концепции против нежелательных звонков. По данным ЦБ, за первый квартал 2021 года было выявлено в общей сложности более 6 тысяч подозрительных номеров.

