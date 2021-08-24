Чернышенко: Все вузы готовы к началу учебного года в очном формате. Но при необходимости могут перейти на удаленку

В российские вузы в этом году поступили почти 1,2 миллиона первокурсников. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.



«Всего к учебе приступит около 4 миллионов 220 тысяч студентов. Из них около 1,2 миллиона человек — первокурсники. В прошлом году эта цифра была меньше — 1 миллион 125 тысяч поступивших», — цитирует Чернышенко, ссылаясь на его аппарат, 24 августа РИА Новости.



При этом, по словам Чернышенко, все вузы готовы к началу учебного года очно и переходу на удаленную работу в случае необходимости. «Все вузы готовы к началу нового учебного года в очном формате. При этом ректоры осознают важность соблюдения профилактических мер, и эта работа организована. При необходимости все университеты также готовы перейти на дистанционную форму обучения», — отметил вице-премьер.

