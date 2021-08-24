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Чернышенко: Все вузы готовы к началу учебного года в очном формате. Но при необходимости могут перейти на удаленку

В этом году в российские вузы поступили почти 1,2 миллиона первокурсников

В российские вузы в этом году поступили почти 1,2 миллиона первокурсников. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Всего к учебе приступит около 4 миллионов 220 тысяч студентов. Из них около 1,2 миллиона человек — первокурсники. В прошлом году эта цифра была меньше — 1 миллион 125 тысяч поступивших», — цитирует Чернышенко, ссылаясь на его аппарат, 24 августа РИА Новости.

При этом, по словам Чернышенко, все вузы готовы к началу учебного года очно и переходу на удаленную работу в случае необходимости. «Все вузы готовы к началу нового учебного года в очном формате. При этом ректоры осознают важность соблюдения профилактических мер, и эта работа организована. При необходимости все университеты также готовы перейти на дистанционную форму обучения», — отметил вице-премьер.

Ранее «Фонтанка» называла самые популярные направления в вузах Петербурга. Наиболее востребованными в 2021 году среди абитуриентов стали медицинские специальности.

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Комментарии (2)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. С.редства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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А вот и не все. Водном корпусе НИУ ВШЭ не закончен ремонт и студенты юрфака принудительно отправлены в онлайн обучение.
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