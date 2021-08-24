«Аэрофлот» просят принять срочные меры, чтобы избежать дефицита пилотов

«Аэрофлот» может столкнуться с нехваткой квалифицированных пилотов, если не примет срочных мер. Об этом предупреждает Шереметьевский профсоюз лётного состава, отмечая, что нагрузка выросла, а зарплаты — нет.

Обращение президента профсоюза Игоря Дельдюжова к гендиректору «Аэрофлота» Михаилу Полубояринову опубликовано 23 августа. Дельдюжов отмечает, что недовольные системой оплаты труда работники начинают спонтанные коллективные действия, но пока никаких требований не выдвигают. При этом возобновился отток пилотов «Аэрофлота» в другие авиакомпании, что заметно, к примеру, в отряде Б737, руководство которого предлагает сотрудникам отказаться от планового отпуска в сентябре из-за нехватки персонала.

Зарплаты лётчиков изменила пандемия и приказ, подписанный в октябре прошлого года. С 1 января снизилась дополнительная оплата за час полетного времени. «По старой системе у командира воздушного судна — около 4300 рублей за час, но только с 33-го полетного часа, сейчас она — 2100 рублей, но платится с первого часа. У вторых пилотов было 2100, станет 900 рублей. В итоге у пилотов при большом налете потери существенные — командир может потерять до 150 тысяч рублей», — объясняли нововведения в профсоюзе. Дельдюжов пишет, что большинство работников согласились на изменения, понимая проблемы авиакомпании в условиях коронавируса, однако авиасообщение внутри страны уже вышло на допандемийный уровень, частично возобновлены международные рейсы, но зарплата не меняется. «Предлагаем в рамках социального партнерства провести встречу и обсудить возможность и перспективы пересмотра системы оплаты труда», — обращается профсоюз к гендиректору авиакомпании. В пресс-службе «Аэрофлота» отказались от комментариев, пишет РБК.