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«Аэрофлот» просят принять срочные меры, чтобы избежать дефицита пилотов

«Аэрофлот» может столкнуться с нехваткой квалифицированных пилотов, если не примет срочных мер. Об этом предупреждает Шереметьевский профсоюз лётного состава, отмечая, что нагрузка выросла, а зарплаты — нет.

Обращение президента профсоюза Игоря Дельдюжова к гендиректору «Аэрофлота» Михаилу Полубояринову опубликовано 23 августа. Дельдюжов отмечает, что недовольные системой оплаты труда работники начинают спонтанные коллективные действия, но пока никаких требований не выдвигают. При этом возобновился отток пилотов «Аэрофлота» в другие авиакомпании, что заметно, к примеру, в отряде Б737, руководство которого предлагает сотрудникам отказаться от планового отпуска в сентябре из-за нехватки персонала.

Зарплаты лётчиков изменила пандемия и приказ, подписанный в октябре прошлого года. С 1 января снизилась дополнительная оплата за час полетного времени. «По старой системе у командира воздушного судна — около 4300 рублей за час, но только с 33-го полетного часа, сейчас она — 2100 рублей, но платится с первого часа. У вторых пилотов было 2100, станет 900 рублей. В итоге у пилотов при большом налете потери существенные — командир может потерять до 150 тысяч рублей», — объясняли нововведения в профсоюзе.

Дельдюжов пишет, что большинство работников согласились на изменения, понимая проблемы авиакомпании в условиях коронавируса, однако авиасообщение внутри страны уже вышло на допандемийный уровень, частично возобновлены международные рейсы, но зарплата не меняется.

«Предлагаем в рамках социального партнерства провести встречу и обсудить возможность и перспективы пересмотра системы оплаты труда», — обращается профсоюз к гендиректору авиакомпании. В пресс-службе «Аэрофлота» отказались от комментариев, пишет РБК.

В отчётности за июль 2021 года, опубликованной ПАО «Аэрофлот» 23 августа, сказано, что общий объем перевозок составил 5,2 млн пассажиров, что на 83,3% выше показателя аналогичного периода прошлого года и на 16,3% ниже показателя 2019 года.

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Комментарии (10)

Жора__
зарплаты пилотам урезали, цены на билеты подняли! Красотааааа! Российский «бизнес»!
265027801
Так а чего все аглы из академии гражданской авиации то не идут? Или может, потому что все на 86 шуб проректора потратились? И даже не ректора. Сам не ляпай, если ни хрена не знаешь. Их выпускают, после тренажёров. Хоть у нас судоводителей, ещё практика осталась. Но чувствую не надолго.
Brevnault
"Салям алейкум, уважаемый пасажир брат! Тебе привествуют камандыр экепажа Курумов Мусод. Наш палёт проходит на высоте. Время прибыть в аэрапорт Схипхол города Мастердам по расписани. Экепаш желает приятный палёт. За проезд оплата передаём".
Заметкой навеяло...
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