На эвакуационных рейсах из Афганистана родились три ребёнка. Об этом сообщил глава Транспортного командования вооруженных сил США Стивен Лайонс на брифинге в Пентагоне.



«На самом деле их было больше. Мои последние данные — три, хотя формально мы их не подсчитываем», — цитирует Лайонса РИА Новости.



Генерал отметил, что первый новорожденный появился на свет во время рейса с базы «Рамштайн» в Германии, которая является первичным центром временного приема беженцев.



Президент США Джо Байден полагает, что американские военные успеют завершить эвакуацию сограждан из Афганистана к концу августа. Он не планирует расширять сроки пребывания граждан США в Афганистане после 31 августа.

