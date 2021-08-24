FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +14
74.07р86.78р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
2
Печать

На эвакуационных рейсах из Афганистана родились три ребёнка

На эвакуационных рейсах из Афганистана родились три ребёнка. Об этом сообщил глава Транспортного командования вооруженных сил США Стивен Лайонс на брифинге в Пентагоне.

«На самом деле их было больше. Мои последние данные — три, хотя формально мы их не подсчитываем», — цитирует Лайонса РИА Новости.

Генерал отметил, что первый новорожденный появился на свет во время рейса с базы «Рамштайн» в Германии, которая является первичным центром временного приема беженцев.

Президент США Джо Байден полагает, что американские военные успеют завершить эвакуацию сограждан из Афганистана к концу августа. Он не планирует расширять сроки пребывания граждан США в Афганистане после 31 августа.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Brevnault
Родились три ребёнка: трёх, семи и двадцати девяти лет. По законодательству США дети, рожденные на борту самолета, следующего в США, автоматически становятся гражданами этой страны.
266081655
Естественный прирост количества беженцев.... Европе - приготовиться!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний