Американский астронавт не выйдет в открытый космос из-за «медицинской проблемы»

Выход американского астронавта Марка Ванде Хая в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) отложили из-за медицинской проблемы. Об этом 23 августа сообщает НАСА.
«Выход в открытый космос с борта МКС отложен из-за небольшой медицинской проблемы у Ванде Хая. Эта проблема не требует скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении на сайте агентства.
Американский астронавт вместе с японским коллегой командиром станции Акихико Хосиде должен установить еще одну панель солнечных батарей IROSA снаружи американского сегмента станции.
НАСА сообщило, что следующая возможность выполнить выход появится после прилёта на МКС американского грузового корабля Cargo Dragon в конце августа и двух российских выходов в открытый космос в начале сентября.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.