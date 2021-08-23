Американский астронавт не выйдет в открытый космос из-за «медицинской проблемы»

«Выход в открытый космос с борта МКС отложен из-за небольшой медицинской проблемы у Ванде Хая. Эта проблема не требует скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении на сайте агентства.

Выход американского астронавта Марка Ванде Хая в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) отложили из-за медицинской проблемы. Об этом 23 августа сообщает НАСА.

НАСА сообщило, что следующая возможность выполнить выход появится после прилёта на МКС американского грузового корабля Cargo Dragon в конце августа и двух российских выходов в открытый космос в начале сентября.



Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.

