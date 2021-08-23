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Американский астронавт не выйдет в открытый космос из-за «медицинской проблемы»

Выход американского астронавта Марка Ванде Хая в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) отложили из-за медицинской проблемы. Об этом 23 августа сообщает НАСА.

«Выход в открытый космос с борта МКС отложен из-за небольшой медицинской проблемы у Ванде Хая. Эта проблема не требует скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении на сайте агентства.

Американский астронавт вместе с японским коллегой командиром станции Акихико Хосиде должен установить еще одну панель солнечных батарей IROSA снаружи американского сегмента станции.

НАСА сообщило, что следующая возможность выполнить выход появится после прилёта на МКС американского грузового корабля Cargo Dragon в конце августа и двух российских выходов в открытый космос в начале сентября.

Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.

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Комментарии (2)

266211990
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства ..закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
260650801
Шалун уж заморозил пальчик:
Ему и больно и смешно,
А центр Хьюстона грозит ему в окно..
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