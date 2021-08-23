В Дагестане группа туристов заблокирована в горах после сильного ливня

Около 15 туристов заблокированы в Карадахской теснине в Дагестане после ливня, который привел к подъему воды в реке вечером 23 августа. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.



«По системе 112 поступили сообщения о том, что в Гунибском районе в результате выпадения кратковременного ливневого дождя с градом поднялся уровень воды на речке Квартал, и на Карадахской теснине оказались заблокированными около 15 незарегистрированных туристов. По предварительной информации, одного туриста потоком воды унесло», — цитирует сообщение РИА Новости.

