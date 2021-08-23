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В Дагестане группа туристов заблокирована в горах после сильного ливня

Около 15 туристов заблокированы в Карадахской теснине в Дагестане после ливня, который привел к подъему воды в реке вечером 23 августа. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.

«По системе 112 поступили сообщения о том, что в Гунибском районе в результате выпадения кратковременного ливневого дождя с градом поднялся уровень воды на речке Квартал, и на Карадахской теснине оказались заблокированными около 15 незарегистрированных туристов. По предварительной информации, одного туриста потоком воды унесло», — цитирует сообщение РИА Новости.

Туристы смогли выйти на связь и сообщить, что уровень воды спадает. К месту направлены спасатели.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно. ..
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