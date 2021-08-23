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Мужчина получил ожоги из-за вспышки масла в автосервисе на Химиков

Сварочные работы в автомастерской в Красногвардейском районе Петербурга закончились травмами работника. Ехать в больницу получивший ожоги отказался.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, в половине восьмого часа вечера 23 августа помощи спасателей запросили с улицы Химиков, 2. В одноэтажном здании мастерской «Автопервый» во время сварочных работ произошла вспышка паров масла в 200-литровой ёмкости. Бочка была пустая, пожара не произошло, уточнили в ведомстве.

Пострадал 27-летний мужчина. Его осмотрела бригада скорой. Медики диагностировали ожоги 6% тела 1–2-й степени и предложили госпитализацию. Пострадавший от поездки в больницу отказался.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Brezhnev
И что, неужели, кто-то, что-то переводит? )))
266211990
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства.. закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно
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