Мужчина получил ожоги из-за вспышки масла в автосервисе на Химиков

Сварочные работы в автомастерской в Красногвардейском районе Петербурга закончились травмами работника. Ехать в больницу получивший ожоги отказался.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, в половине восьмого часа вечера 23 августа помощи спасателей запросили с улицы Химиков, 2. В одноэтажном здании мастерской «Автопервый» во время сварочных работ произошла вспышка паров масла в 200-литровой ёмкости. Бочка была пустая, пожара не произошло, уточнили в ведомстве.

Пострадал 27-летний мужчина. Его осмотрела бригада скорой. Медики диагностировали ожоги 6% тела 1–2-й степени и предложили госпитализацию. Пострадавший от поездки в больницу отказался.