К концу 2023 года в Адмиралтейском районе построят школу на 825 учеников

На Малой Митрофаньевской улице в Адмиралтейском районе появится новая школа, рассчитанная на 825 детей. Как сообщает Группа «Эталон», сейчас ведется устройство монолитного каркаса здания — работы уже ведутся на уровне третьего этажа, началось возведение перекрытий, а параллельно монтируют прифундаментный дренаж. В сентябре планируется приступить к возведению внутренних перегородок.

В новой общеобразовательной школе в квартале «Галактика» разместятся учебные классы, спортзал, отдельное помещение для хореографии и гимнастики, актовый зал на 568 посадочных мест с сектором для инвалидов, библиотека с читальным залом, кабинет информатики, а также кабинеты физики и химии с лабораторными. Также специальные помещения в школе отведут для кружков, медицинского блока и обеденного зала. Начальные классы будут учиться в отдельной группе помещений с отдельным выходом.

