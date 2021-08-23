FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +14
74.07р86.78р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

К концу 2023 года в Адмиралтейском районе построят школу на 825 учеников

На Малой Митрофаньевской улице в Адмиралтейском районе появится новая школа, рассчитанная на 825 детей. Как сообщает Группа «Эталон», сейчас ведется устройство монолитного каркаса здания — работы уже ведутся на уровне третьего этажа, началось возведение перекрытий, а параллельно монтируют прифундаментный дренаж. В сентябре планируется приступить к возведению внутренних перегородок.

В новой общеобразовательной школе в квартале «Галактика» разместятся учебные классы, спортзал, отдельное помещение для хореографии и гимнастики, актовый зал на 568 посадочных мест с сектором для инвалидов, библиотека с читальным залом, кабинет информатики, а также кабинеты физики и химии с лабораторными. Также специальные помещения в школе отведут для кружков, медицинского блока и обеденного зала. Начальные классы будут учиться в отдельной группе помещений с отдельным выходом.

На прилегающей территории создадут площадки для подвижных игр, беговую дорожку длиной 100 м, площадки для игры в баскетбол, футбол и волейбол, а также зону с уличными тренажёрами.

Завершение строительства запланировано на декабрь 2023 года.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний