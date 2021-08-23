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Прокуратура Курганской области проверяет казаков, которые спаивали детей

Прокуратура Курганской области проверит законность регистрации и работы хуторского казачьего общества «Хутор Грачево» и Курганского отдельского казачьего общества в связи с подозрениями о вовлечении несовершеннолетних в распитие спиртных напитков. Об этом 23 августа сообщает РБК со ссылкой на прокуратуру региона.

Проверка организована «в связи с установленным фактом вовлечения атаманом» казачьего общества «Хутор Грачево» четырех несовершеннолетних в возрасте от 11 до 15 лет в распитие спиртных напитков, говорится в сообщении ведомства. Инцидент произошел 9 июля на территории деревни Грачево Кетовского района области.

Вместе с Минюстом прокуратура оценит, не противоречит ли деятельность общества требованиям законодательства и уставным целям организации. Атаману казачьего общества также вынесли представление из-за нарушения положений устава, который обязует его «быть для казаков личным примером», сообщили в прокуратуре.

Ранее полиция Курганской области составила на мужчин из общества казаков административные протоколы за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкогольной продукции (ст. 6.10 КоАП), родителей привлекли к ответственности за нахождение детей в состоянии опьянения (ст. 20.22 КоАП) в ночное время без сопровождения родителей (ст. 1.1. областного закона «Об административных правонарушениях на территории Курганской области»), сообщал ТАСС. Эту проверку контролировала прокуратура.

В деревне Грачёво Кетовского района Курганской области казаки-общественники во главе с атаманом хутора Виктором Седельниковым позвали в гости соседских детей: троих девочек 9, 11 и 13 лет, и 9-летнего мальчика, предположительно чтобы вместе выпить. Об этом написал Telegram-канал «Тимофей Невежин», информацию 45.RU подтвердили в УМВД региона и курганский реестровый атаман Денис Ермолаев.

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Комментарии (1)

266081655
Ряженые лампасоносцы доигрались.... Нагайкой их учить!
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