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Из-за грубого обращения в частном доме престарелых в Подмосковье под уголовное дело попала санитарка

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 54-летней санитарки, которая, по данным следствия, подвергала угрозе здоровье постояльцев частного дома престарелых в Реутове.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 54-летней сотрудницы пансионата по уходу за пожилыми людьми, подозреваемой в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ)», — заявили в ведомстве 23 августа.

Жестокое обращение обслуживающего персонала подмосковного пансионата попало на видео, добавили в СК.

Кадры, на которых женщина-сотрудница бьёт тряпкой лежащего на полу мужчину, а также фотографии лежащих в собственных фекалиях пожилых людей выложил ранее телеграм-канал «Чёрный квадрат». Там указано, что снимки и видео сделаны в пансионате «Олимпия хаус».

СК выясняет обстоятельства произошедшего, сотрудники ведомства осматривают место происшествия. Подозреваемую ищут, её местонахождение ещё не установлено. Женщине по вменяемой ей статье грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее о своей проверке сообщало и региональное управление МВД.

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Комментарии (2)

Михаил Петров-Водкин
Разозлил Путин санитарку, пообещав престарелым по 10 тыр, а санитаркам — шиш.
Antuan Rokanten
Страшные кадры. На самом деле нельзя судить родственников, которые сдают своих престарелых родственников в такие места. Не каждый выдержит. А вот сотрудников таких заведений надо привлекать к установленной законом ответственности.
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