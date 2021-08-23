Из-за грубого обращения в частном доме престарелых в Подмосковье под уголовное дело попала санитарка

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 54-летней сотрудницы пансионата по уходу за пожилыми людьми, подозреваемой в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ)», — заявили в ведомстве 23 августа.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 54-летней санитарки, которая, по данным следствия, подвергала угрозе здоровье постояльцев частного дома престарелых в Реутове.

Кадры, на которых женщина-сотрудница бьёт тряпкой лежащего на полу мужчину, а также фотографии лежащих в собственных фекалиях пожилых людей выложил ранее телеграм-канал «Чёрный квадрат». Там указано, что снимки и видео сделаны в пансионате «Олимпия хаус».

СК выясняет обстоятельства произошедшего, сотрудники ведомства осматривают место происшествия. Подозреваемую ищут, её местонахождение ещё не установлено. Женщине по вменяемой ей статье грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее о своей проверке сообщало и региональное управление МВД.