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«Пытались ударить, выражались грубой нецензурной бранью». Продавщицы у «Ломоносовской» поспорили с чиновниками за свой товар

Рейд по борьбе с незаконной уличной торговлей у станции метро «Ломоносовская» закончился стычкой чиновников Смольного с продавцами.

Фото: ККИ
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Как сообщили 23 августа в комитете по контролю за имуществом, сотрудники ведомства намеревались освободить семь земельных участков от торговых точек, которые расположились в проходном месте без разрешения городских властей.

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«Реализуемая продукция в количестве более 100 единиц, торговое оборудование, а также две автолавки по продаже выпечной продукции изъяты и помещены на склад временного хранения», — сообщили в ККИ. В отношении предпринимателей составлены протоколы об административном правонарушении.

ККИ

Но чиновникам было оказано противодействие. «Две женщины, продавцы в незаконных торговых точках, при составлении протокола и изъятии продукции стали вести себя агрессивно: толкали сотрудников, пытались ударить, угрожали, выражались грубой нецензурной бранью», — рассказали в ККИ. Вмешаться пришлось правоохранительным органам. В итоге женщин забрали в отдел полиции, проверяющими было подано заявление по факту противодействия.

ККИ

Фото: ККИ

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Комментарии (12)

266081655
"Пел немузыкально... Скандалил.... Ну и, значит, правильно, что дали..."
teodor
Взрослые мужики, нацепили жилетки и терроризируют баб, позорище
mavar
И что они в деревню полезли?
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