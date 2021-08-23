Как сообщили 23 августа в комитете по контролю за имуществом, сотрудники ведомства намеревались освободить семь земельных участков от торговых точек, которые расположились в проходном месте без разрешения городских властей.
«Реализуемая продукция в количестве более 100 единиц, торговое оборудование, а также две автолавки по продаже выпечной продукции изъяты и помещены на склад временного хранения», — сообщили в ККИ. В отношении предпринимателей составлены протоколы об административном правонарушении.
ККИ
Но чиновникам было оказано противодействие. «Две женщины, продавцы в незаконных торговых точках, при составлении протокола и изъятии продукции стали вести себя агрессивно: толкали сотрудников, пытались ударить, угрожали, выражались грубой нецензурной бранью», — рассказали в ККИ. Вмешаться пришлось правоохранительным органам. В итоге женщин забрали в отдел полиции, проверяющими было подано заявление по факту противодействия.
ККИ