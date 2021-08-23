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Смольный выясняет, почему в Яблоневом саду дрейфуют утки различной степени разложения

Воду Яблоневого сада во Фрунзенском районе проверяют на токсичность после вала жалоб от горожан о гибели уток. Аналогичные сообщения поступают и из других районов, в Смольном просят смириться с неизбежностью смерти.

Как сообщили в комитете по природопользованию 23 августа, Яблоневый сад стал средоточием заявок о мёртвых птицах. Специалисты побывали там ещё 18-го числа, взяли пробы воды и отправили на экспертизу, чтобы исследовать их на токсичность и определить микробиологические показатели.

До конца лета разгадки ждать не стоит. Результаты будут готовы не раньше, чем через три недели.

Жалобы на гибель птиц то и дело появляются в районных пабликах и городских сообществах с начала месяца. 4 августа пруд чистили, но уже через несколько дней жители снова заметили утиные тушки.

«Дрейфуют как минимум 10 мёртвых уток различной степени разложения», — пишут в группах и обращают внимание на ужасный запах у водоёма. «Местные говорят, что кто-то травил крыс, а в итоге погибли утки», — выдвигают предположение в соцсетях. Другие сетуют: «Всегда радовались, когда подходили к пруду и смотрели на уточек, кормили... А тут увидели этот кошмар».

В Смольном напоминают, что любители покрошить хлеб в воду оказывают обитателям водоёма медвежью услугу: «Орнитологи сходятся во мнении, что массовое кормление уток способствует избыточной их концентрации на городских водных объектах, препятствует конкуренции и естественному отбору, нарушая таким образом природные механизмы регуляции популяции. При избыточной подкормке утки быстро привыкают к новому питанию и уже не хотят самостоятельно добывать естественную для них еду».

Обленившиеся птицы задерживаются на городских прудах, хотя слабо проточная, застаивающаяся вода, склонная к образованию сине-зелёных водорослей — неидеальная среда обитания для уток. Обычно они мигрируют к более подходящему водоёму, но прикормленные остаются.

«Также с каждым годом все больше птиц отказываются улетать в теплые страны на зимовку и в результате, когда водоемы все-таки замерзают, оказываются в очень сложной, порой безвыходной ситуации и погибают», — сообщают в комитете, добавляя, что в целом гибель уток — это сезонное явление, обусловленное биологическими причинами. Так, ежегодная естественная убыль популяции в Петербурге составляет более двух тысяч пернатых.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

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В Москве тоже беда - массовый падеж диких птиц. Ветеринары уже определили причину - лихорадка Западного Нила.
Возможно, и до Питера дошла эта зараза. Её приносят перелетные птицы, а распространяют кровососущие насекомые.
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