Как сообщили в комитете по природопользованию 23 августа, Яблоневый сад стал средоточием заявок о мёртвых птицах. Специалисты побывали там ещё 18-го числа, взяли пробы воды и отправили на экспертизу, чтобы исследовать их на токсичность и определить микробиологические показатели.



До конца лета разгадки ждать не стоит. Результаты будут готовы не раньше, чем через три недели.

Жалобы на гибель птиц то и дело появляются в районных пабликах и городских сообществах с начала месяца. 4 августа пруд чистили, но уже через несколько дней жители снова заметили утиные тушки.