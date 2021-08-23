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Посольство Австрии разъяснило правила въезда для российских туристов

Российским туристам вновь разрешено въезжать в Австрию. О том, что для этого требуется, 23 августа пишет со ссылкой на посольство страны в России Ассоциация туроператоров России.

К сожалению, гражданам РФ придётся отсидеть на карантине 10 дней, причём день прибытия не считается. Адрес (например, отеля или апартаментов) нужно давать при въезде, полиция может наведаться и проверить.

На границе нужно показать сертификат о вакцинации лекарственным препаратом, одобренным Европейским агентством («Спутник V» при этом Австрия не признаёт), либо справку о перенесенном COVID-19 (с момента выздоровления должно пройти не более 180 дней) на немецком или английском языке, либо справку об отрицательном результате теста на коронавирус (или антиген-тест не старше 48 часов, или ПЦР-тест не старше 72 часов до въезда в страну). Вместо документа о перенесённом коронавирусе подойдёт справка о наличии антител не старше 90 дней. Печать, подпись врача и QR обязательны.

Также необходимо пройти в течение 72 часов до въезда электронную регистрацию на немецком или английском языке.

По прибытии можно завершить карантин досрочно, сдав тест на COVID-19. Сделать его можно не раньше, чем на пятый день.

Из Петербурга в Вену есть два рейса в неделю. Австрия также выдаёт россиянам краткосрочные визы.

Австрия в июле 2021 года уже снимала ограничения на въезд российских туристов. Однако это послабление действовало всего неделю, после чего въезд с несущественными целями был снова ограничен. Как долго россиянам разрешат въезжать в Австрию с целью туризма на данном этапе, остается неизвестным. Все зависит от ситуации с коронавирусом в России.

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Комментарии (4)

bazafaka
а во время карантина кататься на горных лыжах можно?
266211990
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Буду благодарна за любую// помощь. номер карты два-два-02 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно...
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