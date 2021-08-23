Посольство Австрии разъяснило правила въезда для российских туристов

Российским туристам вновь разрешено въезжать в Австрию. О том, что для этого требуется, 23 августа пишет со ссылкой на посольство страны в России Ассоциация туроператоров России.

К сожалению, гражданам РФ придётся отсидеть на карантине 10 дней, причём день прибытия не считается. Адрес (например, отеля или апартаментов) нужно давать при въезде, полиция может наведаться и проверить.

На границе нужно показать сертификат о вакцинации лекарственным препаратом, одобренным Европейским агентством («Спутник V» при этом Австрия не признаёт), либо справку о перенесенном COVID-19 (с момента выздоровления должно пройти не более 180 дней) на немецком или английском языке, либо справку об отрицательном результате теста на коронавирус (или антиген-тест не старше 48 часов, или ПЦР-тест не старше 72 часов до въезда в страну). Вместо документа о перенесённом коронавирусе подойдёт справка о наличии антител не старше 90 дней. Печать, подпись врача и QR обязательны.