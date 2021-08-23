В России «школьные» выплаты получили родители более 20 миллионов детей

Единовременную «школьную» выплату в размере 10 тысяч рублей к началу учебного года получили почти все, кому она полагается. Об этом 23 августа заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
«По состоянию на утро 23 августа единовременные выплаты по 10 тысяч рублей переведены семьям, в которых воспитываются 20 миллионов 70 тысяч детей школьного возраста. То есть средства получили уже 98% потенциальных получателей помощи», — приводит его слова ТАСС.
Он добавил, что все заявления обрабатываются в кратчайшие сроки. Обратиться за помощью можно до 1 ноября 2021 года.
Согласно указу президента, все семьи, в которых растут дети школьного возраста, получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. На единовременную выплату смогут рассчитывать родители, усыновители, опекуны и попечители детей от 6 до 18 лет, если ребёнку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года включительно. При этом за аналогичной помощью могут также обратиться люди с инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам.
Прием заявлений открылся 15 июля, выплаты начались 2 августа. Всего на такую поддержку могут рассчитывать родители, воспитывающие 20,4 миллиона детей.