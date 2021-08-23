В России «школьные» выплаты получили родители более 20 миллионов детей

Единовременную «школьную» выплату в размере 10 тысяч рублей к началу учебного года получили почти все, кому она полагается. Об этом 23 августа заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.



«По состоянию на утро 23 августа единовременные выплаты по 10 тысяч рублей переведены семьям, в которых воспитываются 20 миллионов 70 тысяч детей школьного возраста. То есть средства получили уже 98% потенциальных получателей помощи», — приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что все заявления обрабатываются в кратчайшие сроки. Обратиться за помощью можно до 1 ноября 2021 года.

