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В России «школьные» выплаты получили родители более 20 миллионов детей

Единовременную «школьную» выплату в размере 10 тысяч рублей к началу учебного года получили почти все, кому она полагается. Об этом 23 августа заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

«По состоянию на утро 23 августа единовременные выплаты по 10 тысяч рублей переведены семьям, в которых воспитываются 20 миллионов 70 тысяч детей школьного возраста. То есть средства получили уже 98% потенциальных получателей помощи», — приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что все заявления обрабатываются в кратчайшие сроки. Обратиться за помощью можно до 1 ноября 2021 года.

Согласно указу президента, все семьи, в которых растут дети школьного возраста, получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. На единовременную выплату смогут рассчитывать родители, усыновители, опекуны и попечители детей от 6 до 18 лет, если ребёнку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года включительно. При этом за аналогичной помощью могут также обратиться люди с инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам.

Прием заявлений открылся 15 июля, выплаты начались 2 августа. Всего на такую поддержку могут рассчитывать родители, воспитывающие 20,4 миллиона детей.

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Комментарии (3)

Михаил Петров-Водкин
А чо? Заслужил – получи!
Nat_May
Уважаемая Фъ, ну, когда ж вы начнёте модерировать не только "не удобные" комменты, но и подобную @рень с номерами карт?!
266211990
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты два-два-02 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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