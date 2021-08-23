FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +14
74.07р86.78р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
11
Печать

Ученые из США нашли антитело, которое защищает от всех известных мутаций COVID

Ученые из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе выявили антитело, которое способно нейтрализовать все известные мутации коронавируса. Соответствующее исследование появилось на официальном портале вуза 20 августа.

Авторы научной работы изучили 43 образца и проанализировали, насколько хорошо они предотвращают заражение клеток в чашке Петри исходным вариантом SARS-CoV-2. После этого девять самых мощных нейтрализующих частиц протестировали на мышах и отобрали наиболее эффективные.

В итоге удалось установить, что одно антитело, SARS2–38, может бороться с распространенными вариантами коронавируса — «альфа», «бета», «гамма», «дельта», «каппа», «йота» и редкими мутациями. По словам исследователей, антитело присоединяется к той части спайкового белка вируса, которая остается неизменной. Кроме того, SARS2–38 обладает высокой способностью нейтрализации при низкой концентрации, а также воздействует на все варианты возбудителя инфекции.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

Мастер Ответов
Нашли антитело где? В бабушкином фамильном сундуке?)
Если чел хотя бы раз привился - не поможет даже волшебная лампа Алладина.
266170674
Танюшь где живешь ,наличкой можно?
mynine
Если я правильно понимаю, SARS2-38 возьмут за основу изготовления моноклональных антител для лечения ковида.
Только стоимость подобных препаратов пока что зашкаливающая, на массовое применение (тем более в России) рассчитывать не приходится - не хотите в морг, прививайтесь.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний