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Ликбез по-севастопольски. При нанесении надписи «Дети» на асфальте возле школы в Крыму перепутали буквы

Вместо надписи «Дети» на асфальте в Севастополе появилось «Тиде»

Сотрудники дорожных служб в Севастополе провалили экзамен по русскому языку, допустив ошибку при нанесении на асфальте надписи «Дети» возле одной из городских школ. Вместо этого на проезжей части появилось непонятное слово «Тиде».

Как сообщает 23 августа РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, виной всему «человеческий фактор».

«Сыграл человеческий фактор. Сотрудники частной дорожной компании наносили поздно вечером разметку и ошиблись трафаретами», — цитирует агентство представителей ведомства.

На ошибку, которой могли бы позавидовать и первоклассники, обратили внимание пользователи в соцсетях. Позднее надпись «Тиде» все-таки закрасили и переправили.

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Комментарии (21)

Дядя Бо
Жертвы ЕГЭ. Дальше будет ещё хуже.
dragvs
Я думал написали "еДти"
266211990
3дравствуйте. Сра3у прошу прощения, но на данный момент сложилась тяжелая ситуация. Перенесла короновирус, и столкнулась с осложнениями. Мне 37 лет, проблемы с коленями, хромаю, и осложнения на дыхательную систему. Работала удаленно и осталась бе3 больничных выплат, и непонятно, когда все это 3акончится. Средства кончились. Пытаюсь найти подработки, беру все, что могу, но уже не справляюсь. Бывает, что приходится экономить на еде и лекарствах.

Очень прошу помочь чем во3можно.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. два-два-02 2003 7520 0340.
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