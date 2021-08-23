Сотрудники дорожных служб в Севастополе провалили экзамен по русскому языку, допустив ошибку при нанесении на асфальте надписи «Дети» возле одной из городских школ. Вместо этого на проезжей части появилось непонятное слово «Тиде».



Как сообщает 23 августа РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, виной всему «человеческий фактор».



«Сыграл человеческий фактор. Сотрудники частной дорожной компании наносили поздно вечером разметку и ошиблись трафаретами», — цитирует агентство представителей ведомства.

