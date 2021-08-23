Две серьезные аварии с участием трех автомобилей произошли на юге и юго-западе Петербурга днем 23 августа. В одной пострадали трое, другая собрала затор длиной в несколько километров.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на перекрестке проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Захарова столкнулись автомобили Ford, Daewoo Nexia и Nissan X-Trail. На фото видно, что «Дэу» сильно вмяло заднюю часть.
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» рассказали, что в результате аварии в больницу доставили трех человек в возрасте от 9 до 73 лет. По предварительным данным, состояние всех оценивается как средней степени тяжести.
За некоторое время до этого авария с участием трех машин произошла на Московском шоссе. Как сообщили «Фонтанке» читатели, около гипермаркета «Лента» в направлении Петербурга столкнулись Volkswagen Polo и две ГАЗели. По предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших.
Из-за аварии на Московском шоссе собралась пробка в сторону Петербурга. По данным «Яндекс.Пробок», длина затора до сих пор составляет порядка 4 километров.