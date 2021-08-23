Две серьезные аварии с участием трех автомобилей произошли на юге и юго-западе Петербурга днем 23 августа. В одной пострадали трое, другая собрала затор длиной в несколько километров.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на перекрестке проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Захарова столкнулись автомобили Ford, Daewoo Nexia и Nissan X-Trail. На фото видно, что «Дэу» сильно вмяло заднюю часть.