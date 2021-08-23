FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +14
74.36р86.86р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

Ребенок и пенсионер пострадали при столкновении трех машин на Маршала Жукова

ПоделитьсяПоделиться

Две серьезные аварии с участием трех автомобилей произошли на юге и юго-западе Петербурга днем 23 августа. В одной пострадали трое, другая собрала затор длиной в несколько километров.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на перекрестке проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Захарова столкнулись автомобили Ford, Daewoo Nexia и Nissan X-Trail. На фото видно, что «Дэу» сильно вмяло заднюю часть.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» рассказали, что в результате аварии в больницу доставили трех человек в возрасте от 9 до 73 лет. По предварительным данным, состояние всех оценивается как средней степени тяжести.

За некоторое время до этого авария с участием трех машин произошла на Московском шоссе. Как сообщили «Фонтанке» читатели, около гипермаркета «Лента» в направлении Петербурга столкнулись Volkswagen Polo и две ГАЗели. По предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших.

Из-за аварии на Московском шоссе собралась пробка в сторону Петербурга. По данным «Яндекс.Пробок», длина затора до сих пор составляет порядка 4 километров.

ПоделитьсяПоделиться
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний