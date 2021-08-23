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Бывший афганский министр стал курьером в Германии. Он крутит педали и доставляет пиццу

Экс-министр Афганистана устроился курьером в Лейпциге

Бывший министр связи и информационных технологий Афганистана Сайед Ахмад Шах Саадат стал курьером службы доставки Lieferando. Экс-чиновник развозит еду в немецком Лейпциге.

Как сообщило EHA News 23 августа, в обязанности Саадата входит доставка пиццы. По городу мужчина передвигается на велосипеде.

По сведениям издания Leipziger Volkszeitung, Саадат работал в правительстве Афганистана с 2018 года. Он отвечал за расширение сети мобильной связи в сельской местности, но в 2020-м ушел со своего поста.

Причиной отставки стал отказ Саадата передавать финансирование ведомства в пользу государственной стратегии по борьбе с движением «Талибан»* (признано террористическим, деятельность запрещена в РФ с 2003 года). В итоге экс-министр перебрался в Германию, где начал новую жизнь.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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Комментарии (10)

Chinalove
Походу лучше быть курьером в Германии, чем министром в Афгане :)
Софокл Аристархович
Находясь на посту Министра, видимо, совсем не думал о своих детях! А ведь мог бы жить где-нибудь в Англии, Париже или Сингапуре.. По-плевывать с небоскребов на прохожих застрявшими в зубах кусочками вяленой рыбки, да по-пивать свое "А-ля Баварское", как некоторые наши бывшие соотечественники...
Даже представить невозможно кого-нибудь из "ЕдВра", крутящим колеса велика с рюкзаком доставки от какой-нибудь компании "Бутербр-р-р-р-оды для удодов"
261887361
Наглядный пример Человека имеющего Честь и обязанности пред семьёй.
Видел в Израиле: сотни врачей, инженеров , докторов наук и проч. работающими дворниками и санитарами.
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