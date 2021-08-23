Как сообщило EHA News 23 августа, в обязанности Саадата входит доставка пиццы. По городу мужчина передвигается на велосипеде.

Бывший министр связи и информационных технологий Афганистана Сайед Ахмад Шах Саадат стал курьером службы доставки Lieferando. Экс-чиновник развозит еду в немецком Лейпциге.

По сведениям издания Leipziger Volkszeitung, Саадат работал в правительстве Афганистана с 2018 года. Он отвечал за расширение сети мобильной связи в сельской местности, но в 2020-м ушел со своего поста.

Причиной отставки стал отказ Саадата передавать финансирование ведомства в пользу государственной стратегии по борьбе с движением «Талибан»* (признано террористическим, деятельность запрещена в РФ с 2003 года). В итоге экс-министр перебрался в Германию, где начал новую жизнь.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

