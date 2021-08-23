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Генпрокуратура РФ признала нежелательными религиозные организации из Латвии и с Украины

Четыре религиозные организации признаны Генпрокуратурой России нежелательными. О необходимости пополнения списка Минюста ведомство сообщило 23 августа.

Согласно выводам надзорного органа, представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации следующие НКО: Международное христианское движение «Новое поколение», Латвийская Республика; Evaņgēlisko kristiešu baznīca «Jaunā Paaudze» (Евангельская христианская церковь «Новое поколение», Латвийская Республика); Духовне управління євангельських християн Української християнської церкви «Нове покоління» (Духовное управление евангельских христиан Украинской христианской церкви «Новое поколение», Украина); Духовний навчальний заклад міжнародний біблійний коледж «Нове покоління» (Духовное учебное заведение международный библейский колледж «Новое поколение», Украина.

Данные ведомство отправило в Минюст для включения в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Признание нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной или международной неправительственной организации влечет за собой в том числе запрет на создание на территории Российской Федерации, а также прекращение деятельности ранее созданных ее структурных подразделений.

За осуществление деятельности на территории Российской Федерации этих организаций законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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Комментарии (3)

Pilat
В этой новости лично меня порадовало два момента.
1. Это конечно введённый запрет.
2. Как Фонтанка написала - "с Украины", а не "из Украины". За это отдельно от меня спасибо.
Павел Михайлов
В 21 веке нежелательны любые религиозные организации.
266181459
Вот ведь наглецы, хотели у РПЦ денюжку перехватить, иуды ))))
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