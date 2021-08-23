Генпрокуратура РФ признала нежелательными религиозные организации из Латвии и с Украины

Четыре религиозные организации признаны Генпрокуратурой России нежелательными. О необходимости пополнения списка Минюста ведомство сообщило 23 августа.
Согласно выводам надзорного органа, представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации следующие НКО: Международное христианское движение «Новое поколение», Латвийская Республика; Evaņgēlisko kristiešu baznīca «Jaunā Paaudze» (Евангельская христианская церковь «Новое поколение», Латвийская Республика); Духовне управління євангельських християн Української християнської церкви «Нове покоління» (Духовное управление евангельских христиан Украинской христианской церкви «Новое поколение», Украина); Духовний навчальний заклад міжнародний біблійний коледж «Нове покоління» (Духовное учебное заведение международный библейский колледж «Новое поколение», Украина.
Данные ведомство отправило в Минюст для включения в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.