Вылечить нельзя, но можно улучшить качество жизни. 14-летнему петербуржцу требуется помощь

Богдан родился в Петербурге на 26-й неделе. Практически сразу, ещё в роддоме, он заболел менингитом, из-за чего ему были установлены шунты. Позже мальчик потерял зрение — ребёнок полностью ослеп. После повторного шунтирования у Богдана началось поражение головного мозга и эпилепсия. Он полностью утратил способность к обучению и самообслуживанию.

Сейчас у него целый «букет» заболеваний: ДЦП, задержка психического развития, двойная гемиплегия, вывих правого бедра, плано-вальгусные деформации стоп, органическое поражение головного мозга, шунтозависимая окклюзионная гидроцефалия, эпилепсия, псевдобульбарный синдром, отслойка сетчатки, слепота, инсомния, энурез. Он не может ходить, сидеть, говорить, нормально питаться. Мама всегда рядом с Богданом, при этом ей приходится уделять время и троим старшим детям.



Родители делают всё возможное для поддержания стабильного состояния сына. Это требует не только физических и моральных сил, но и огромных финансовых затрат.



Мама Богдана работать не может, поскольку мальчику требуется круглосуточный уход. Доход многодетной семьи крайне низкий, порой средств не хватает на самые элементарные бытовые вещи. При этом Богдану требуется специальное лечебное питание, поскольку обычная еда приводит к нарушению пищеварения и у мальчика начинаются сильные боли. Но добиться обеспечения от государства не удалось.

