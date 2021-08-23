Вылечить нельзя, но можно улучшить качество жизни. 14-летнему петербуржцу требуется помощь

Богдан Сулич, 14 лет.
ДЦП, эпилепсия, отслойка сетчатки, 100%-ная слепота, инсомния, энурез.
Требуется лечебное питание на осенний период. Не хватает 50 261 руб.
Богдан родился в Петербурге на 26-й неделе. Практически сразу, ещё в роддоме, он заболел менингитом, из-за чего ему были установлены шунты. Позже мальчик потерял зрение — ребёнок полностью ослеп. После повторного шунтирования у Богдана началось поражение головного мозга и эпилепсия. Он полностью утратил способность к обучению и самообслуживанию.
Сейчас у него целый «букет» заболеваний: ДЦП, задержка психического развития, двойная гемиплегия, вывих правого бедра, плано-вальгусные деформации стоп, органическое поражение головного мозга, шунтозависимая окклюзионная гидроцефалия, эпилепсия, псевдобульбарный синдром, отслойка сетчатки, слепота, инсомния, энурез. Он не может ходить, сидеть, говорить, нормально питаться. Мама всегда рядом с Богданом, при этом ей приходится уделять время и троим старшим детям.
Родители делают всё возможное для поддержания стабильного состояния сына. Это требует не только физических и моральных сил, но и огромных финансовых затрат.
Мама Богдана работать не может, поскольку мальчику требуется круглосуточный уход. Доход многодетной семьи крайне низкий, порой средств не хватает на самые элементарные бытовые вещи. При этом Богдану требуется специальное лечебное питание, поскольку обычная еда приводит к нарушению пищеварения и у мальчика начинаются сильные боли. Но добиться обеспечения от государства не удалось.
«Государство ни копейки не даёт на питание Богдана. Многократно обращались, дошли до Министерства здравоохранения, но они предоставляют питание только больным с целиакией. Проблемы остальных детей их не волнуют. Наш случай — последствия основного заболевания, поэтому нам ничего не положено», — рассказывает мама мальчика. Однако лечебное питание даёт хороший результат по опорожнению, хорошо усваивается. А наличие протеина помогает поддерживать мышцы мальчика в тонусе.
Семья Богдана обратилась за помощью в петербургский благотворительный фонд «Наши дети» с просьбой помочь собрать деньги на лечебное питание, которого должно хватить до зимы. Фонд открыл сбор.
Перспектив на выздоровление у Богдана, к сожалению, нет. Но качество его жизни можно улучшить.
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