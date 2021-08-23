Путин запустил строительство новых боевых кораблей для ВМФ. Они будут построены и в Петербурге

ВМФ получит два современных корабля ближней морской зоны и четыре новые подводные лодки, в том числе два атомных ракетоносца. Они будут строиться на АО «Адмиралтейские верфи» в Петербурге, в Северодвинске на АО «Севмаш» и на ПАО «Амурский судостроительный завод» в Комсомольске-на-Амуре.

Президент РФ Владимир Путин 23 августа в ходе форума «Армия-2021» по видеосвязи дал команду на закладку новых боевых кораблей для ВМФ России на трех верфях.

«Сегодня в Комсомольске-на-Амуре закладываются два многоцелевых корабля ближней морской зоны. А на "Севмаше" и на "Адмиралтейских верфях" — четыре подводные лодки дальней морской зоны», — сказал президент.

В ходе церемонии Владимир Путин отметил, что России нужен мощный, сбалансированный военно-морской флот. По словам главы государства, к 2027 году доля современных кораблей ВМФ РФ должна достигнуть 70%.



«Не раз говорил и хочу вновь повторить: сильной, суверенной России нужен мощный, сбалансированный военно-морской флот. Сегодня он играет ключевую роль в системе обеспечения безопасности государства, надежно защищает наши национальные интересы, вносит весомый вклад в укрепление стратегического паритета и международной стабильности», — цитирует президента ТАСС.

