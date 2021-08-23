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Бастрыкин заинтересовался обрушением стены дома на ребенка в Ижевске

В Ижевске во время урагана на людей рухнула кирпичная стена жилого дома. Пострадал ребенок. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ, инцидент произошел вечером 22 августа на улице Грибоедова. На прохожих обрушилась часть кирпичной стены технического (18-го) этажа. В результате травму получил четырехлетний мальчик, ему потребовалась помощь медиков.

Автор: Первый новостной | Удмуртия / vk.com

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Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Председатель СК Александр Бастрыкин 23 августа запросил доклад о ходе расследования, дело находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

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Комментарии (2)

Laska77
ппц, весь дом на ПВА слепили или на хлебный мякиш, или только на участок стены не хватило?
ivan5_5e4d10fe646f6
Наверно раствор закончился а хотелось смену поскорее сдать, не ждать пока раствор занесут на 18 этаж. В панельных домах так то надёжнее получается? Мальчику ещё повезло что на своих ногах ушел и с живой мамой.
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