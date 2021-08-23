В Ижевске во время урагана на людей рухнула кирпичная стена жилого дома. Пострадал ребенок. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ, инцидент произошел вечером 22 августа на улице Грибоедова. На прохожих обрушилась часть кирпичной стены технического (18-го) этажа. В результате травму получил четырехлетний мальчик, ему потребовалась помощь медиков.
Автор: Первый новостной | Удмуртия / vk.com
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Председатель СК Александр Бастрыкин 23 августа запросил доклад о ходе расследования, дело находится на контроле в центральном аппарате ведомства.