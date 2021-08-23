Как сообщил Водоканал Петербурга 23 августа, запечатленное на камеру «озеро» у дома № 81 на Железнодорожной улице в Пушкине возникло из-за переполнения сетей, не находящихся на балансе предприятия.



В пресс-службе Октябрьской железной дороги «Фонтанке» также заявили о непричастности к подтоплениям.



«Наши сети к этому участку отношения не имеют. Мы сочувствуем пешеходам и обеспокоены тем, что им приходится преодолевать препятствие, залезая на забор. Дело, конечно, не в заборе — он-то железный, а в людях, которые могут получить травму», — подчеркнули в ОЖД.

