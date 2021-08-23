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В Пушкине не нашли виновных в «озере» под забором. ОЖД и Водоканал открестились от причастности

В ОЖД заверили, что лужа под забором в Пушкине не находится на территории предприятия.

Как сообщил Водоканал Петербурга 23 августа, запечатленное на камеру «озеро» у дома № 81 на Железнодорожной улице в Пушкине возникло из-за переполнения сетей, не находящихся на балансе предприятия.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги «Фонтанке» также заявили о непричастности к подтоплениям.

«Наши сети к этому участку отношения не имеют. Мы сочувствуем пешеходам и обеспокоены тем, что им приходится преодолевать препятствие, залезая на забор. Дело, конечно, не в заборе — он-то железный, а в людях, которые могут получить травму», — подчеркнули в ОЖД.

Читатели «Фонтанки» прислали фотографии и видеозаписи подтоплений вблизи железнодорожной станции Детскосельская в Пушкине. Из-за сильного дождя дорогу до платформы заполонили лужи — местным жителям пришлось использовать забор в качестве моста над одной из таких.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
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Ранее «Фонтанка» писала, что в Пушкине после дождя на улицах начали появляться «озера». Люди шли по щиколотку в воде, где это было возможно — выбирали участки повыше.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

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Комментарии (3)

Клаустрофобик
-Батя батя, наши Сети притащили мертвеца!!!- Чьи Сети?
nalchik11
А чьи тогда это сети?
инкогнитто
Ясно - значит всё-таки расчётная норма осадков выпала
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