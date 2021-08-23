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Электромобилям в России могут разрешить ездить по платным дорогам бесплатно

В России утвердили концепцию использования электрического транспорта

К 2024 году в России планируют создать минимум 25 тысяч электромобилей и более 9 тысяч зарядных станций для них. Кроме того, электромобилистам хотят разрешить свободный проезд по платным дорогам. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба правительства РФ со ссылкой на Концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта, утвержденную председателем Михаилом Мишустиным.

Электромобили хотят включить в программы льготного кредитования и лизинга. «Кроме того, производителям электротранспорта и аккумуляторов будут доступны субсидии на софинансирование затрат, связанных со строительством заводов, а также специальные инвестиционные контракты», — говорится в сообщении.

Предположительно, до 2024 года будет идти подготовка к масштабному производству электромобилей, а к 2030 году они составят 10 % от всего транспорта страны.

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Комментарии (4)

DIMA_PITER
Какой смысл электромобиля? Кончился заряд и как дурак тусуешься час на заправке)))))) а на дачу как ехать, а телефон кинул на зарядку машина и встала. Нет нет только бензин
ash364
Хотели бы для людей - сделали бы для гибридов льготы.
McGillavry
С какой радости электромобиль экологичнее традиционного? Электричество в розетке на само собой берётся. А уж что касается аккумуляторов...
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