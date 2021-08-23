Электромобилям в России могут разрешить ездить по платным дорогам бесплатно

К 2024 году в России планируют создать минимум 25 тысяч электромобилей и более 9 тысяч зарядных станций для них. Кроме того, электромобилистам хотят разрешить свободный проезд по платным дорогам. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба правительства РФ со ссылкой на Концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта, утвержденную председателем Михаилом Мишустиным.



Электромобили хотят включить в программы льготного кредитования и лизинга. «Кроме того, производителям электротранспорта и аккумуляторов будут доступны субсидии на софинансирование затрат, связанных со строительством заводов, а также специальные инвестиционные контракты», — говорится в сообщении.

