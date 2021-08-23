«Самбо и дзюдо потеряли великого спортсмена». Президент ФИАС рассказал о спортивных достижениях молодого Путина

Президент РФ Владимир Путин в молодости подавал серьёзные надежды в самбо и мог стать великим спортсменом. Об этом заявил бывший спарринг-партнер главы государства, президент Международной федерации самбо Василий Шестаков.



«Владимир Владимирович — человек разносторонний, кроме борьбы он увлекается горными лыжами, хоккеем. Но начинали мы вместе в самбо, так как тогда еще в СССР не было дзюдо. Он был очень разносторонним, технически грамотным борцом, правильно выстраивал схватку тактически, но самое главное, как и у любого спортсмена, у него была сила воли», — цитирует Шестакова 23 августа «Интерфакс».

