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«Самбо и дзюдо потеряли великого спортсмена». Президент ФИАС рассказал о спортивных достижениях молодого Путина

Президент федерации самбо заявил, что в лице Путина Россия потеряла выдающегося спортсмена, но нашла «великого президента»

Президент РФ Владимир Путин в молодости подавал серьёзные надежды в самбо и мог стать великим спортсменом. Об этом заявил бывший спарринг-партнер главы государства, президент Международной федерации самбо Василий Шестаков.

«Владимир Владимирович — человек разносторонний, кроме борьбы он увлекается горными лыжами, хоккеем. Но начинали мы вместе в самбо, так как тогда еще в СССР не было дзюдо. Он был очень разносторонним, технически грамотным борцом, правильно выстраивал схватку тактически, но самое главное, как и у любого спортсмена, у него была сила воли», — цитирует Шестакова 23 августа «Интерфакс».

Президент ФИАС отметил, что Путин выступал на соревнованиях и показывал достаточно высокие результаты, но на каком-то этапе принял решение учиться. «Поступил на юридический факультет в университет, и, возможно, самбо и дзюдо потеряли великого спортсмена, но страна нашла великого президента», — добавил Шестаков, уточнив, что Путин является почетным президентом Международной федерации самбо.

Напомним, что в Петербурге с 2013 года проводятся соревнования по дзюдо памяти заслуженного тренера России Анатолия Рахлина, который был спортивным наставником Владимира Путина. Каким человеком был учитель президента и почему он никогда ничего не просил у своего ученика, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (12)

260602101
Пеле, Фишер, Путин,Харламов.......кто лишний в списке ?
LiChaBaTa
Тут бы классную гифку разместить, на которой собачка лежит на белом, мягком диване и просунув голову между двух подушек лижет там языком. Отлично вписалась бы вместо моего длинного комментария.))
Kot Piter
Ожидаем реальной потери. =)
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