Главой избиркома Фрунзенского района Петербурга стал глава районных библиотек

Предыдущий глава территориального избиркома Борис Островский уволился после того, как поддержал в суде иск о снятии с выборов кандидата в Государственную думу Оксаны Дмитриевой. Кандидатуру Карасёва поддержали не все участники голосования — в частности, член горизбиркома от партии «Яблоко» Ольга Покровская предложила назначить председателем Динэ Серебренникову. По её словам, ранее она уже была председателем территориальной избирательной комиссии, однако её отстранили из-за того, что она не согласилась поддерживать незаконные решения. Предложение Покровской рассматривать не стали, за утверждение Карасёва проголосовало большинство.

Во время голосования глава горизбиркома Наталья Чечина заявила, что её не устраивают многие председатели районных избиркомов. «Но в период выборной кампании мы дадим им возможность доработать», — добавила она, объяснив, почему не намерена инициировать их увольнение.



Отметим, что Центризбирком неоднократно критиковал петербургских коллег за нарушения на выборах, в частности, требовал провести кадровое обновление. «У нас имеется открытое противостояние не только с городской избирательной комиссией, но и с руководством Петербурга. Я долго убеждала губернатора, что нужно вычленить из состава местной комиссии раковую опухоль; но этого сделано не было; наоборот, было дано указание не прогибаться под ЦИК», — заявила на прошлой неделе в интервью «Эху Москвы» глава ЦИК Элла Памфилова.

