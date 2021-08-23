Двенадцать скрипок Страдивари из Европы, Америки и Азии собрали в одном зале в Лондоне для записи «самого дорогого альбома в истории». Как пишет Daily Mail, общая стоимость инструментов, звучащих на пластинке «12 Stradivari», — 146 миллионов фунтов стерлингов (порядка 200 миллионов долларов).



Музыканты четыре дня играли в концертном зале Cadogan Hall. Запись чуть не сорвалась и переносилась на три недели из-за того, что скрипачка Янин Янсен заболела ковидом.



На британском лейбле Decca Classics пластинка выйдет 10 сентября. Одну из композиций — Piece en forme de Habanera Мориса Равеля — уже сейчас можно послушать на стриминговых платформах: Spotify, Apple music. Это произведение исполнили на скрипке De Chaponay 1722 года.

