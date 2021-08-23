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Для самого дорогого альбома в истории собрали 12 скрипок Страдивари. Всё чуть не испортил коронавирус

В Лондоне записали альбом с редчайшими скрипками Страдивари

Двенадцать скрипок Страдивари из Европы, Америки и Азии собрали в одном зале в Лондоне для записи «самого дорогого альбома в истории». Как пишет Daily Mail, общая стоимость инструментов, звучащих на пластинке «12 Stradivari», — 146 миллионов фунтов стерлингов (порядка 200 миллионов долларов).

Музыканты четыре дня играли в концертном зале Cadogan Hall. Запись чуть не сорвалась и переносилась на три недели из-за того, что скрипачка Янин Янсен заболела ковидом.

На британском лейбле Decca Classics пластинка выйдет 10 сентября. Одну из композиций — Piece en forme de Habanera Мориса Равеля — уже сейчас можно послушать на стриминговых платформах: Spotify, Apple music. Это произведение исполнили на скрипке De Chaponay 1722 года.

Также в Сети есть видеозапись исполнения произведения Liebeslied Фрица Крейслера. До слушателей альбома оно дойдёт под номером 14.

Все инструменты были созданы Антонио Страдивари в Италии между 1680 и 1734 годами. Каждую из скрипок везли в Британию под охраной и с особой страховкой, у каждого инструмента итальянского мастера есть своё имя.

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Комментарии (2)

Наталия П
главное чтобы сам альбом не стоил как сами инструменты
266211681
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одн.а, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
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