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На празднике ранены 75 индусов. Им запретили кидаться камнями, но они продолжают — нужна «кровавая жертва»

После религиозного праздника в Индии лечат 75 человек, хотя все были в масках

Как минимум 75 человек получили ранения на ежегодном религиозном празднике «Багвал» в индийском северном штате Уттаракханд. Кульминация этого праздника — «сражение» представителей нескольких местных семейных кланов, которые забрасывают друг друга камнями. Об этом 23 августа сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times of India.

Опасная традиция продолжает существовать, хотя Верховный суд Уттаракханда в 2013 году запретил метание булыжников на празднике «Багвал». Местных жителей призвали отмечать его только мирно, с цветами и фруктами. Люди же считают, что «кровавая жертва» божеству необходима, без неё наступят несчастья.

В 2018 году пострадали 60 участников праздника, в 2019-м — 120. В прошлом году из-за пандемии коронавируса метание камней всё-такие отменили, но в этом году жители наверстали упущенное. Пока врачи в больницах лечат 75 пациентов, побитых камнями, местные чиновники отчитались перед правительством штата, что им удалось выполнить главное требование — все участники битвы соблюдали социальную дистанцию и масочный режим.

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Комментарии (2)

266211681
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лек..арства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
265055770
дикари-с
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