На празднике ранены 75 индусов. Им запретили кидаться камнями, но они продолжают — нужна «кровавая жертва»

Как минимум 75 человек получили ранения на ежегодном религиозном празднике «Багвал» в индийском северном штате Уттаракханд. Кульминация этого праздника — «сражение» представителей нескольких местных семейных кланов, которые забрасывают друг друга камнями. Об этом 23 августа сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times of India.



Опасная традиция продолжает существовать, хотя Верховный суд Уттаракханда в 2013 году запретил метание булыжников на празднике «Багвал». Местных жителей призвали отмечать его только мирно, с цветами и фруктами. Люди же считают, что «кровавая жертва» божеству необходима, без неё наступят несчастья.

