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Водоканал объяснил причину появления «озер» в Пушкине

После сильного дождя в Пушкине подтопило улицы. На данный момент аварийные службы откачивают воду.

Как сообщил петербургский Водоканал 23 августа, интенсивность утренних осадков в Пушкине почти в два раза превысила расчетные значения, за 20 минут они достигали высоты 12 миллиметров.

«Сети приняли весь объем ливня в соответствии с той проектной скоростью, на которую были рассчитаны, — 7,2 миллиметра за 20 минут», — объяснили на предприятии причины локальных скоплений воды на территории города.

В Водоканале добавили, что всего на горячую линию поступили девять заявок. На данный момент аварийные бригады проверяют работу систем водоотведения и очищают водоприемные устройства от мусора. Кроме того, они помогают дорожным организациям избавляться от подтоплений.

Ранее «Фонтанка» писала, что из-за сильного дождя, который шел ночью 23 августа и закончился только утром, улицы Пушкина превратились в озера. Уровень воды достигал щиколоток, а местным жителям пришлось использовать забор в качестве моста над лужами.

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Комментарии (3)

lamer
Это не тот Водоканал, на машине которого пьяный депутат катается?
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