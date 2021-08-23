Как сообщил петербургский Водоканал 23 августа, интенсивность утренних осадков в Пушкине почти в два раза превысила расчетные значения, за 20 минут они достигали высоты 12 миллиметров.
«Сети приняли весь объем ливня в соответствии с той проектной скоростью, на которую были рассчитаны, — 7,2 миллиметра за 20 минут», — объяснили на предприятии причины локальных скоплений воды на территории города.
В Водоканале добавили, что всего на горячую линию поступили девять заявок. На данный момент аварийные бригады проверяют работу систем водоотведения и очищают водоприемные устройства от мусора. Кроме того, они помогают дорожным организациям избавляться от подтоплений.
Ранее «Фонтанка» писала, что из-за сильного дождя, который шел ночью 23 августа и закончился только утром, улицы Пушкина превратились в озера. Уровень воды достигал щиколоток, а местным жителям пришлось использовать забор в качестве моста над лужами.