Как сообщил петербургский Водоканал 23 августа, интенсивность утренних осадков в Пушкине почти в два раза превысила расчетные значения, за 20 минут они достигали высоты 12 миллиметров.



«Сети приняли весь объем ливня в соответствии с той проектной скоростью, на которую были рассчитаны, — 7,2 миллиметра за 20 минут», — объяснили на предприятии причины локальных скоплений воды на территории города.



В Водоканале добавили, что всего на горячую линию поступили девять заявок. На данный момент аварийные бригады проверяют работу систем водоотведения и очищают водоприемные устройства от мусора. Кроме того, они помогают дорожным организациям избавляться от подтоплений.

