Частный самолёт-амфибия перевернулся на Москве-реке в подмосковной Коломне. Об этом 23 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.



По предварительной информации, пострадавших нет.



Как пишет ТАСС, небольшой частный самолёт-амфибия потерпел крушение около села Черкизово. Источник информагентства уточнил, что причиной ЧП могла стать ошибка пилотирования.

«Информация уточняется. У нас есть информация, что самолет приземлился, при посадке перевернулся на воду. Предварительно, по словам очевидцев, два человека плывут в сторону берега», — сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС по Московской области.

