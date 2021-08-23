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Самолёт-амфибия перевернулся на Москве-реке

Частный самолёт-амфибия перевернулся на Москве-реке в подмосковной Коломне. Об этом 23 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Как пишет ТАСС, небольшой частный самолёт-амфибия потерпел крушение около села Черкизово. Источник информагентства уточнил, что причиной ЧП могла стать ошибка пилотирования.

«Информация уточняется. У нас есть информация, что самолет приземлился, при посадке перевернулся на воду. Предварительно, по словам очевидцев, два человека плывут в сторону берега», — сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС по Московской области.

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