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В Петербурге четверо бородачей разбирались с мигрантом. Свой тыл он защитить не смог

Мужчине всадили нож в ягодицу во время драки у кафе на Октябрьской набережной

Массовая драка закончилась госпитализацией поверженного ударом в ягодицу в Невском районе Петербурга. Полиция ищет тех, кто не постыдился зайти с тыла.

Как стало известно «Фонтанке» 23 августа, накануне ночью у кафе «Корона» на Октябрьской набережной пятеро мужчин сошлись в драке. В бою кто-то достал нож. Лезвие вошло в правую ягодицу 20-летнего приезжего из Киргизии. Пострадавшего в состоянии средней тяжести госпитализировали в Александровскую больницу.

Полицейским он описал своих обидчиков. Все они, по его словам, носят бороды и передвигаются на белом «Матизе» с разбитым левым передним стеклом.

Возбуждено уголовное дело по 115 статье УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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Комментарии (4)

syshsun
Какая интересная жизнь у обитателей зоопарка.
Опять обезьяны самку не поделили или банан,на этот раз.
Ivan Ivanovich
Если на Матизе- то узбеки, к гадалке не ходи ...
266210916
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу.. одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
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