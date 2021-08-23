В Петербурге четверо бородачей разбирались с мигрантом. Свой тыл он защитить не смог

Массовая драка закончилась госпитализацией поверженного ударом в ягодицу в Невском районе Петербурга. Полиция ищет тех, кто не постыдился зайти с тыла.



Как стало известно «Фонтанке» 23 августа, накануне ночью у кафе «Корона» на Октябрьской набережной пятеро мужчин сошлись в драке. В бою кто-то достал нож. Лезвие вошло в правую ягодицу 20-летнего приезжего из Киргизии. Пострадавшего в состоянии средней тяжести госпитализировали в Александровскую больницу.



Полицейским он описал своих обидчиков. Все они, по его словам, носят бороды и передвигаются на белом «Матизе» с разбитым левым передним стеклом.

