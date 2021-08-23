Указом Зеленского на Украине блокируют «Ростелеком» и «МК»

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда юридических лиц, зарегистрированных в России и на Украине, подписав указ о вступлении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины. Под санкции подпадают 12 российских компаний.

Под ограничения попал депутат Верховной рады Андрей Деркач, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин (заблокированы два ресурса, которые, по мнению Киева, связаны с ним) и ряд других граждан.



На предыдущей неделе Зеленский подписал указ о санкциях против главреда сайта «Страна.UA» Игоря Гужвы и связанных с ним физических и юридических лиц, а также самого издания. Кроме того, провайдеры должны заблокировать доступ к сайту strana.ua.

