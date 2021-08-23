Указом Зеленского на Украине блокируют «Ростелеком» и «МК»

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда юридических лиц, зарегистрированных в России и на Украине, подписав указ о вступлении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины. Под санкции подпадают 12 российских компаний.
Как передаёт 23 августа РИА Новости, указ касается, в частности, веб-ресурсов «Ростелекома», газет «Московский комсомолец», «Версия», ассоциации благотворительной помощи «Взаимопомощь», Фонда изучения исторической перспективы, АО «Бизнес Ньюс Медиа», АО «ТРК-3», «Новинфо», «Народных новостей».
Под ограничения попал депутат Верховной рады Андрей Деркач, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин (заблокированы два ресурса, которые, по мнению Киева, связаны с ним) и ряд других граждан.
На предыдущей неделе Зеленский подписал указ о санкциях против главреда сайта «Страна.UA» Игоря Гужвы и связанных с ним физических и юридических лиц, а также самого издания. Кроме того, провайдеры должны заблокировать доступ к сайту strana.ua.