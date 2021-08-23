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Указом Зеленского на Украине блокируют «Ростелеком» и «МК»

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда юридических лиц, зарегистрированных в России и на Украине, подписав указ о вступлении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины. Под санкции подпадают 12 российских компаний.

Как передаёт 23 августа РИА Новости, указ касается, в частности, веб-ресурсов «Ростелекома», газет «Московский комсомолец», «Версия», ассоциации благотворительной помощи «Взаимопомощь», Фонда изучения исторической перспективы, АО «Бизнес Ньюс Медиа», АО «ТРК-3», «Новинфо», «Народных новостей».

Под ограничения попал депутат Верховной рады Андрей Деркач, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин (заблокированы два ресурса, которые, по мнению Киева, связаны с ним) и ряд других граждан.

На предыдущей неделе Зеленский подписал указ о санкциях против главреда сайта «Страна.UA» Игоря Гужвы и связанных с ним физических и юридических лиц, а также самого издания. Кроме того, провайдеры должны заблокировать доступ к сайту strana.ua.

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Комментарии (1)

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Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень.. экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
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