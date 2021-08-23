День Государственного флага с оружием в руках. Стреляли в парке Красного Села и палили из автомата в Колпино

Как стало известно «Фонтанке» 23 августа, накануне около 11 утра в полицию обратился мужчина с сообщением о стрельбе из окна дома на Серпуховской улице. Стрелок расположился на втором этаже в парадной и метил в прохожих. Приехавшие на место оперативники задержали 23-летнего безработного. У него изъяли пневматический пистолет. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Петербуржцы провели День Государственного флага с оружием в руках. Полицейские трижды выезжали к стрелкам, каждый выезд закончился уголовным делом.

Пожаловавшийся на стрельбу прохожий отказался от подачи заявления. Вероятно, с полицейскими он общался не самым уважительным образом. В отношении него составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве.



Около шести вечера в полицию Колпинского района позвонили горожане, наблюдавшие пальбу на мосту на Вознесенском шоссе. Пара приятелей выдавали очереди в воздух из автомата.



Полицейские задержали 29-летнего гражданина Белоруссии. Он отправлен в изолятор временного содержания. Его приятель, 36-летний гражданин Украины, опрошен в качестве свидетеля и отпущен.



Оружие изъято и отправлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.



Около 19:20 полицейские задержали ещё одного стрелка в Ломоносовском районе. Днем 44-летний мужчина развлекался стрельбой по мишеням в парке в Красном Селе. У него изъяли пневматическую винтовку. Также возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

