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День Государственного флага с оружием в руках. Стреляли в парке Красного Села и палили из автомата в Колпино

Троих стрелков задержали в Петербурге за один день

Петербуржцы провели День Государственного флага с оружием в руках. Полицейские трижды выезжали к стрелкам, каждый выезд закончился уголовным делом.

Как стало известно «Фонтанке» 23 августа, накануне около 11 утра в полицию обратился мужчина с сообщением о стрельбе из окна дома на Серпуховской улице. Стрелок расположился на втором этаже в парадной и метил в прохожих. Приехавшие на место оперативники задержали 23-летнего безработного. У него изъяли пневматический пистолет. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Пожаловавшийся на стрельбу прохожий отказался от подачи заявления. Вероятно, с полицейскими он общался не самым уважительным образом. В отношении него составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве.

Около шести вечера в полицию Колпинского района позвонили горожане, наблюдавшие пальбу на мосту на Вознесенском шоссе. Пара приятелей выдавали очереди в воздух из автомата.

Полицейские задержали 29-летнего гражданина Белоруссии. Он отправлен в изолятор временного содержания. Его приятель, 36-летний гражданин Украины, опрошен в качестве свидетеля и отпущен.

Оружие изъято и отправлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Около 19:20 полицейские задержали ещё одного стрелка в Ломоносовском районе. Днем 44-летний мужчина развлекался стрельбой по мишеням в парке в Красном Селе. У него изъяли пневматическую винтовку. Также возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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Комментарии (7)

***_555
Всю шваль от соседей собираем.
266210916
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести. лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
266133100
"задержали ещё одного стрелка в Ломоносовском районе. 44-летний мужчина развлекался стрельбой по мишеням в парке в Красном Селе." - распоряжением главного редахтура фонтани Красное Село передано в состав Ломоносовского р-на ЛО.
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