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Полиция в Купчино выезжала на массовую драку, а нашла у Софийской овощебазы четырех мигрантов

Четырех человек задержали у Софийской овощебазы после сообщения о массовой драке

Наряды полиции как на пожар летели на Софийскую улицу после сообщения очевидцев о драке более 10 человек.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 августа, звонок о конфликте с кулаками напротив Софийской овощебазы поступил накануне около половины четвертого дня. Однако, когда к дому 60 по Софийской улице прибыли наряды полиции, выяснилось, что велики глаза были у страха очевидцев. По указанному адресу силовики нашли четырех граждан Узбекистана, причем дрались из них двое, а двое других разнимали.

Двое иностранцев, как выяснилось после доставления и воинов, и миротворцев в отдел полиции, находятся в России без регистрации и надлежащих документов. Еще двое имеют временную: один в Петербурге, второй в Ленобласти. Все они работают разнорабочими на овощебазе. В отношении доставленных составлены протоколы об административных правонарушениях в части пребывания на территории РФ. Иностранцы оставлены в отделе до суда.

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Комментарии (3)

syshsun
А куда спешили то.
Был шанс,что они замочат друг друга и выдворять за наш счет,будет не надо.
266210916
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести. лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

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