Полиция в Купчино выезжала на массовую драку, а нашла у Софийской овощебазы четырех мигрантов

Наряды полиции как на пожар летели на Софийскую улицу после сообщения очевидцев о драке более 10 человек.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 августа, звонок о конфликте с кулаками напротив Софийской овощебазы поступил накануне около половины четвертого дня. Однако, когда к дому 60 по Софийской улице прибыли наряды полиции, выяснилось, что велики глаза были у страха очевидцев. По указанному адресу силовики нашли четырех граждан Узбекистана, причем дрались из них двое, а двое других разнимали.

