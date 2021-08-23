Полиция в Купчино выезжала на массовую драку, а нашла у Софийской овощебазы четырех мигрантов

Наряды полиции как на пожар летели на Софийскую улицу после сообщения очевидцев о драке более 10 человек.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 августа, звонок о конфликте с кулаками напротив Софийской овощебазы поступил накануне около половины четвертого дня. Однако, когда к дому 60 по Софийской улице прибыли наряды полиции, выяснилось, что велики глаза были у страха очевидцев. По указанному адресу силовики нашли четырех граждан Узбекистана, причем дрались из них двое, а двое других разнимали.
Двое иностранцев, как выяснилось после доставления и воинов, и миротворцев в отдел полиции, находятся в России без регистрации и надлежащих документов. Еще двое имеют временную: один в Петербурге, второй в Ленобласти. Все они работают разнорабочими на овощебазе. В отношении доставленных составлены протоколы об административных правонарушениях в части пребывания на территории РФ. Иностранцы оставлены в отделе до суда.