Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 августа ожидаются местами умеренные дожди, ветер тоже умеренный. Температура воздуха с ночных 11–13 градусов поднимется всего до 13–15.



Для дневных часов такая температура значительно ниже обычных показателей, отмечает «Яндекс». Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге от 11 градусов ночью до 21 днём, облачно с прояснениями и без осадков. Сегодня же, по прогнозу, пасмурно и выпадет до 11,83% месячной нормы осадков. Но бывали и гораздо более холодные 23 августа, например, в 1960 году днем температура опускалась до плюс 5. Самое тёплое за 57 лет 23 августа выдалось в 1968 году, плюс 27.

