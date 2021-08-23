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Репетиция осени: температура ниже обычной, а дождей больше. Но скоро будет улучшение

В Петербурге холодно, может выпасть почти 12% месячной нормы осадков

Последняя полная неделя лета в Северной столице начинается с дождей. При этом уже довольно прохладно, без плаща не походишь. Радует только то, что со среды синоптики обещают улучшение погоды.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 августа ожидаются местами умеренные дожди, ветер тоже умеренный. Температура воздуха с ночных 11–13 градусов поднимется всего до 13–15.

Для дневных часов такая температура значительно ниже обычных показателей, отмечает «Яндекс». Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге от 11 градусов ночью до 21 днём, облачно с прояснениями и без осадков. Сегодня же, по прогнозу, пасмурно и выпадет до 11,83% месячной нормы осадков. Но бывали и гораздо более холодные 23 августа, например, в 1960 году днем температура опускалась до плюс 5. Самое тёплое за 57 лет 23 августа выдалось в 1968 году, плюс 27.

Карта погоды «Яндекса» на 07:00. Скриншот yandex.ru/pogoda/saint-petersburg
Карта погоды «Яндекса» на 07:00. Скриншот yandex.ru/pogoda/saint-petersburg
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Примерно такую же погоду синоптики обещают и завтра. А вот в среду, 25 августа, дождей уже быть не должно и немного потеплеет — до 15–17 градусов.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Карта погоды «Яндекса» на 07:00. Скриншот yandex.ru/pogoda/saint-petersburg
Карта погоды «Яндекса» на 07:00. Скриншот yandex.ru/pogoda/saint-petersburg
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (1)

266210916
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что.. приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
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