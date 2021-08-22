Зеленский заявил, что европейские лидеры не приедут на посвященный крымскому вопросу форум, потому что боятся Россию

Многие лидеры западных стран боятся Россию и поэтому лично не приедут на форум «Крымская платформа». Но это нормально, считает Зеленский.

Причину неявки европейских лидеров президент Украины объяснил во время интервью телеканалу «Украина» 22 августа. По его словам, многие лидеры очень боятся. «Я даже не хочу говорить, кто боится. А вы увидите, вы же знаете всех лидеров, которые поддерживают Украину, сочувствуют. Но на «Крымскую платформу», вы же понимаете, что всех этих лидеров мы позвали. Поэтому боятся, боятся Россию. И это правда, Европа боится Россию. Это нужно признать, и это нормально», — сказал президент Украины.