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Зеленский заявил, что европейские лидеры не приедут на посвященный крымскому вопросу форум, потому что боятся Россию

Многие лидеры западных стран боятся Россию и поэтому лично не приедут на форум «Крымская платформа». Но это нормально, считает Зеленский.

Причину неявки европейских лидеров президент Украины объяснил во время интервью телеканалу «Украина» 22 августа. По его словам, многие лидеры очень боятся. «Я даже не хочу говорить, кто боится. А вы увидите, вы же знаете всех лидеров, которые поддерживают Украину, сочувствуют. Но на «Крымскую платформу», вы же понимаете, что всех этих лидеров мы позвали. Поэтому боятся, боятся Россию. И это правда, Европа боится Россию. Это нужно признать, и это нормально», — сказал президент Украины.

Он добавил, что работа форума должна быть ежедневной, а не заканчиваться единственным форумом.

Цель форума — координация международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины. Работа площадки начнется 23 августа. На уровне президентов ожидается присутствие лидеров стран Прибалтики, Польши, Словакии, Венгрии, Молдавии, Словении и Финляндии. Всего ожидается 44 страны, в основном представленные главами МИД и, в случае США и Германии, министрами энергетики.

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Комментарии (15)

Yuri_SPb
И что делать на этом форуме? Приедут те, кому заняться нечем, кроме как в очередной раз вместе
стонать об ужасном соседстве с "агрессором".
Nattops
это может быть одним из поводов попробовать подразнить Россию, м.б. проверкой - насколько страны готовы против пойти, если б вместе... приедут те, кто хочет войны..
Igor_VS
Бывает же так в жизни. Никто не хочет связываться с хулиганом. Пока тот по морде не заедет.
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