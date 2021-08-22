Сотни боевиков отправились на захват афганской провинции Панджшер, местные власти отказываются сдаваться

Талибан (признан террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ с 2003 года) отправился на захват провинции Панджшер после того, как местные власти отказались передавать власть мирным путем.

Сообщение об этом было опубликовано 22 августа на странице «Исламского эмирата Афганистан» (самоназвание движения) в Twitter. Уточняется, что в Панджер отправились сотни человек. Эта единственная территория, которая пока не занята Талибаном.

РИА Новости со ссылкой на источник пишет, что боевики ждут сигнала, чтобы начать атаку. Ранее Талибан дал четыре часа лидеру сопротивления в Панджшере Ахмаду Масуду на то, чтобы сдаться. Отец Масуда погиб в 2001 году, он возглавлял антиталибский «Северный альянс». На его стороне сейчас не только местное таджикское ополчение, но и военные, которые перебрались в провинцию из других регионов страны.