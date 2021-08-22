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На сломанном аттракционе в Казани посетители полчаса висели вниз головой

Аттракцион «Бустер» сломался в казанском парке развлечений «Кырлай» 22 августа. На высоте около 40 метров вниз головой застряли несколько человек.

Как сообщает «Татарстан24», застрявших сняли с аттракциона примерно через полчаса. Про их состояние пока ничего не известно. «Бустер» застопорился в таком положении, что одна из двух кабинок оказалась в самой высокой точке, а все, кто сидел внутри, повисли вниз головой.

Издание отмечает, что «Бустер» в парке поставили в начале прошлого месяца. Парк аттракционов ситуацию пока не комментировал.

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Комментарии (1)

bluxer
Как летучие мыши. Так это и был такой аттракцион.
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