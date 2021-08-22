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Фургал пожаловался, что в Лефортово запретили спать днем и отключили радиоточки

Условия содержания в следственном изоляторе Лефортово ужесточили. Об этом правозащитникам рассказал экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Фургала в Лефортово навестили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. Как рассказал 22 августа ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников, арестантам запретили спать днем — при этом лежать на кровати с закрытыми глазами можно. «Это непонятное решение, самое главное — неясно, как его будут контролировать. Есть вопросы к данному нововведению, мы постараемся выяснить, откуда оно взялось, и вернуть все как было, потому как сон, в том числе дневной, заключенным важен», — цитирует Мельникова ТАСС.

Он также добавил, что на территории СИЗО замолкли почти все радиоточки — раньше через них заключенные узнавали новости. Осталась только одна, которая все время транслирует музыку. «Сергей Иванович пошутил на этот счет, что с помощью этой музыки приобщается к прекрасному, но новости — это важно для арестантов, они не должны чувствовать себя совершенно оторванными от мира», — пересказал слова Фургала Мельников.

Еще один запрет касается воды — ее больше нельзя брать с собой на прогулки. Проблема заключается в том, что двор для прогулок расположен на пятом этаже и некоторым по состоянию здоровья после подъема вода необходима.

Мельников добавил, что ОНК направила обращение в администрацию изолятора.

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан и арестован 9 июля 2020 года. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства ещё двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — в 2004–2005 годах. В начале осени ему предъявили обвинение и оставили под стражей до 9 декабря 2020 года. После этапирования Сергея Фургала в Москву в Хабаровске начались массовые несанкционированные митинги населения в поддержку бывшего губернатора.

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Комментарии (2)

lamer
А где-то на площади еще стоят его сторонники.
виктор эммануил
На заметку искусствоведам:Вот что называется камерной музыкой.
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