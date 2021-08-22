Фургал пожаловался, что в Лефортово запретили спать днем и отключили радиоточки

Фургала в Лефортово навестили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. Как рассказал 22 августа ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников, арестантам запретили спать днем — при этом лежать на кровати с закрытыми глазами можно. «Это непонятное решение, самое главное — неясно, как его будут контролировать. Есть вопросы к данному нововведению, мы постараемся выяснить, откуда оно взялось, и вернуть все как было, потому как сон, в том числе дневной, заключенным важен», — цитирует Мельникова ТАСС.

Он также добавил, что на территории СИЗО замолкли почти все радиоточки — раньше через них заключенные узнавали новости. Осталась только одна, которая все время транслирует музыку. «Сергей Иванович пошутил на этот счет, что с помощью этой музыки приобщается к прекрасному, но новости — это важно для арестантов, они не должны чувствовать себя совершенно оторванными от мира», — пересказал слова Фургала Мельников.

Еще один запрет касается воды — ее больше нельзя брать с собой на прогулки. Проблема заключается в том, что двор для прогулок расположен на пятом этаже и некоторым по состоянию здоровья после подъема вода необходима.

Мельников добавил, что ОНК направила обращение в администрацию изолятора.