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Цапля переходит Оку пешком. Все, что нужно знать об обмелении притока Волги — в одной картинке

Река Ока обмелела настолько, что цапля буквально переходит ее пешком. Фотография пернатого, стоящего на отмели на середине русла, опубликована в сообществе «Птицы СПб и России»

Ока — крупнейший правый приток Волги — начала мелеть в середине прошлого века. Процесс зашел настолько далеко, что в 2014 и 2015 годах пришлось частично приостановить судоходство, что ударило по туристической отрасли и по сфере грузоперевозок. Основные причины обмеления Оки носят антропогенный характер: река питает три крупных водохранилища: Орловское, Щелковское и Шатское, где воду накапливают на хозяйственные и питьевые цели. Кроме того, воды Оки уходят в искусственные карьеры, образующиеся из-за активной добычи песка рядом с ее берегами.

© Фонтанка.Ру

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