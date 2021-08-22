Цапля переходит Оку пешком. Все, что нужно знать об обмелении притока Волги — в одной картинке

Река Ока обмелела настолько, что цапля буквально переходит ее пешком. Фотография пернатого, стоящего на отмели на середине русла, опубликована в сообществе «Птицы СПб и России»
Ока — крупнейший правый приток Волги — начала мелеть в середине прошлого века. Процесс зашел настолько далеко, что в 2014 и 2015 годах пришлось частично приостановить судоходство, что ударило по туристической отрасли и по сфере грузоперевозок. Основные причины обмеления Оки носят антропогенный характер: река питает три крупных водохранилища: Орловское, Щелковское и Шатское, где воду накапливают на хозяйственные и питьевые цели. Кроме того, воды Оки уходят в искусственные карьеры, образующиеся из-за активной добычи песка рядом с ее берегами.