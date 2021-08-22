Губернатор Петербурга опубликовал несколько фото животных из приютов на своей странице «ВКонтакте» 22 августа. Он просит горожан найти им дом.

Как объяснил Александр Беглов, в приюты съездили его подчиненные, сам же градоначальник «перевел средства в несколько городских фондов». Команда из Смольного посетила несколько зоозащитников, погуляла с собаками, а некоторых сфотографировали для пристройства. Беглов просит репостнуть его запись и таким образом помочь животным найти хозяина. На фото 8 собак и две кошки.