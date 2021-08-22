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Беглов пристраивает бездомных кошек и собак

Губернатор Петербурга опубликовал несколько фото животных из приютов на своей странице «ВКонтакте» 22 августа. Он просит горожан найти им дом.

Как объяснил Александр Беглов, в приюты съездили его подчиненные, сам же градоначальник «перевел средства в несколько городских фондов». Команда из Смольного посетила несколько зоозащитников, погуляла с собаками, а некоторых сфотографировали для пристройства. Беглов просит репостнуть его запись и таким образом помочь животным найти хозяина. На фото 8 собак и две кошки.

Накануне стало известно, что первый городской приют появится в Колпино.

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Комментарии (11)

perfect
Лучше бы пенсионерам помогал. больше было бы толку..
efela
давайте опубликуем объявление с фоткой Беглова, и пристроим его уже наконец куда-нибудь, в хорошие руки.
SNOW
Беглову надо не популизмом заниматься, а контролировать принятие нормальных законов, регламентирующих содержание, разведение и выгул домашних животных в городе
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