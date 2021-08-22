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Уток можно брать голыми руками. На Оредеже пернатые атакуют людей на воде

Молодые утки на реке Оредеж в Ленинградской области перестали бояться людей и не прочь прокатиться на сапе. Троих пассажиров принял на борт корреспондент «Фонтанки» в эти выходные. Птицы запрыгнули на плавсредство, услышав хруст фантика от энергетического батончика.

Возможно, утки интуитивно поняли, что зерновое лакомство будет для них менее вредным угощением, чем булка, которой их обычно кормят отдыхающие. Съестное было буквально вырвано из рук человека в считанные минуты. Затем утки еще долгое время следовали за сапом в надежде, что у райдера в карманах осталось еще что-нибудь вкусненькое.

«Уток можно буквально брать голыми руками, они совершенно не боятся людей», — отмечает корреспондент «Фонтанки».

Такое чрезмерное доверие к человеку может дорого обойтись пернатым. Как раз 21 августа в Ленинградской области открылся сезон охоты на уток. При наличии официального разрешения отстреливать их можно до 15 ноября.

Река Оредеж в Ленинградской области пользуется большой популярностью среди любителей катания на надувной доске с веслом. Один из самых живописных маршрутов — прогулка от Сиверской до Белогорской ГЭС.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

266081655
Надо было брать! И превращать в уток по-пекински....
Evil_Dogooder
Какой смысл охотиться на уток? Мяса там кот наплакал, а живые они прикольные.
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