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Меркель рассказала Зеленскому, когда Европа перестанет покупать российский газ

Канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с Зеленским рассказала, что через 25 лет Европа перестанет быть зависимой от российского газа. Она посоветовала президенту Украины вкладывать в зеленую энергетику.

Европа хочет достичь климатического нейтралитета к 2050, рассказала Меркель 22 августа. Это значит, что уже через 25 лет потребность в российском газе опустится настолько, что закупать его ЕС перестанет вовсе или же в очень маленьких количествах.

Она добавила, что Украине стоит быть готовой к такому сценарию и заняться развитием зеленой энергетики.

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Комментарии (11)

Skazochny
во первых перевод некорректный, во вторых, доля рассийского газа на сегодня менее 30%
SNOW
Посоветовала по аналогии с фамилией - Зеленский, значит надо развивать зеленую энергетику. Путину все время советует выбрать европейский путь.
Мастер Ответов
Простите, не понял.... а Меркель что, заделалась в предсказательницы?
Новая должность для немощного бывшего канцлера))
Я думаю, что она хотела сказать иначе " когда русские сдохнут,и Владимир Путин станцует на их телах принца Зигрифта, Европа получит и топливо, и нефть, и медь и в вообще всю грязь, что накопилась тысячелетиями в россеи.
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