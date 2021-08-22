Меркель рассказала Зеленскому, когда Европа перестанет покупать российский газ

Канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с Зеленским рассказала, что через 25 лет Европа перестанет быть зависимой от российского газа. Она посоветовала президенту Украины вкладывать в зеленую энергетику.

Европа хочет достичь климатического нейтралитета к 2050, рассказала Меркель 22 августа. Это значит, что уже через 25 лет потребность в российском газе опустится настолько, что закупать его ЕС перестанет вовсе или же в очень маленьких количествах.

Она добавила, что Украине стоит быть готовой к такому сценарию и заняться развитием зеленой энергетики.