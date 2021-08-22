«Приходится напоминать Лаврову, что он не министр обороны». Путин похвалил наступательность дипломатов

Путину приходится напоминать Сергею Лаврову, что он возглавляет Министерство иностранных дел, а не обороны. Так шуткой президент похвалил деятельность дипломатов.

Работу МИДа Путин оценил 22 августа во время встречи с представителями «Единой России», на которой присутствовали и Лавров, и Шойгу. Путин отметил, что российские дипломаты занимают активную и наступательную позицию, хотя еще недавно их критиковали за невнятность. «Иногда мне приходится даже напоминать Сергею Викторовичу [Лаврову] о том, что он не министр обороны, а министр иностранных дел», — пошутил Путин.