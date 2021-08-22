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«Приходится напоминать Лаврову, что он не министр обороны». Путин похвалил наступательность дипломатов

Путину приходится напоминать Сергею Лаврову, что он возглавляет Министерство иностранных дел, а не обороны. Так шуткой президент похвалил деятельность дипломатов.

Работу МИДа Путин оценил 22 августа во время встречи с представителями «Единой России», на которой присутствовали и Лавров, и Шойгу. Путин отметил, что российские дипломаты занимают активную и наступательную позицию, хотя еще недавно их критиковали за невнятность. «Иногда мне приходится даже напоминать Сергею Викторовичу [Лаврову] о том, что он не министр обороны, а министр иностранных дел», — пошутил Путин.

Он также прокомментировал ситуацию в Афганистане. По его словам, Россия не хочет, чтобы в стране под видом беженцев появились боевики. Этот вопрос будет для российского МИДа в приоритете.

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Комментарии (18)

260602101
Марии Захаровой присвоить звание " Народная артистка России "
Strelets 77
Да, дипломатия у нас сейчас ниже некуда. Среди друзей сплошь маргинальные режимы.
266081655
Вольдемар подал идею... Лаврову - совместить должность министра иностранных дел с должностью министра обороны..... Шойгу послать в тайгу за ягодами....
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